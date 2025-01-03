  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صور توثق "مفاجآت" داخل منزل منفذ هجوم نيو أورلينز

الجمعة 03 يناير 2025 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور توثق "مفاجآت" داخل منزل منفذ هجوم نيو أورلينز



واشنطن/سما/

أظهرت صور حصلت عليها صحيفة "نيويورك بوست"، مفاجآت عثر عليها في منزل منفذ هجوم نيو أورلينز شمس الدين جبار.

 

وأبانت اللقطات الحصرية أن الإرهابي شمس الدين جبار، الذي ينتمي لتنظيم "داعش"، كانت لديه منضدة عمل في غرفة نومه كانت معدة لصنع القنابل.

وكان منزل جبار في تكساس مليئا ببقايا كيميائية وزجاجات كيميائية، بينما تضمنت مجموعة من العناصر التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي - والتي تركها المحققون الذين داهموا منزله يوم الأربعاء - قائمة طويلة من المركبات المستخدمة في صنع القنابل.

مكتب عمل شمس الدين جبار داخل مقر إقامته في هيوستن. / Jennie Taer/NY Post

وأعلن جبار، 42 عاما، ولاءه لتنظيم "داعش" في مقاطع فيديو نُشرت قبل دقائق من قيادته لسيارة "فورد F-150 لايتنينغ" المستأجرة في شارع بوربون، حيث دهس المحتفلين بالعام الجديد حوالي الساعة 3 صباحا يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، مما أسفر عن مقتل نحو 14 شخصا وإصابة العشرات.

وقُتل جبار في تبادل لإطلاق النار مع رجال الشرطة، وحكم المحققون الفيدراليون على الهجوم بأنه عمل "إرهابي".

تظهر عدة شاشات وأشياء أخرى في مكتب عمل داخل منزل جبار. / F. Carter Smith for NY Post

وكان منزل جبار، وهو عبارة عن مقطورة قذرة في شمال هيوستن، في حالة من الفوضى يوم الخميس، حيث تم ركل الباب الأمامي، وفتح الخزائن، وتناثر أثاثه الرخيص في جميع أنحاء المكان بعد الغارة التي شنتها السلطات الفيدرالية.

وكانت غرفة النوم الخلفية مليئة بألعاب الأطفال والأسرة بطابقين.

وجبار كان موجودا في المنزل قبل ساعات فقط من الهجوم، وأخبر الجيران أنه سينتقل إلى نيو أورليانز للحصول على وظيفة جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات قبل أن ينطلق في نفس الشاحنة البيضاء التي سيستخدمها في مذبحته.

وكان المنزل في حالة من الفوضى، ولكن مع الملابس والطعام والممتلكات، بدا الأمر كما لو كان قد وصل إلى هناك قبل لحظات.

تظهر عدة شاشات وأشياء أخرى في مكتب عمل داخل منزل جبار. / F. Carter Smith for NY Post

ونشأ جبار، وهو من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي وخدم لمدة عشر سنوات، في تكساس، وقال الجيران إنه كان منعزلا ولكنه كان يتلقى زيارات دورية من والدته وأفراد آخرين من عائلته.

وخدم في أفغانستان من فبراير 2009 حتى يناير 2019، وترك الخدمة الفعلية في عام 2015 برتبة رقيب أول. وظل جبار في الاحتياط حتى عام 2020، وعمل كوكيل عقارات ومتخصص في تكنولوجيا المعلومات في حياته المدنية.

وكان مطلقا مرتين ولديه ابنتان، تبلغان من العمر 15 و20 عاما، ويقال إن زواجه الفاشل تركه في حالة خراب مالي.

وبالإضافة إلى مبايعة "داعش"، هدد جبار حتى بقتل عائلته في بعض مقاطع الفيديو الخاصة به.

الأكثر قراءة اليوم

32 الف مقاتل في غزة ..حماس والجهاد تعيدان تشكيل قوتهما العسكرية في غزة ..

قناة "كان" العبرية : اتفاق وقف إطلاق النار “نضج” وسيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل

اختراق كبير في مفاوضات الصفقة ..نتنياهو يكلف وفد الموساد والشاباك بالسفر إلى قطر

﻿ توقعات اسرائيلية بعودة (الربيع العربيّ) وانهيار (الهلال الشيعيّ).. دروز سوريّة طلبوا مساعدة تل أبيب

اسرائيل تقصف ريف دمشق وتحتل اكبر السدود المائية في سوريا ..

شاهد..إسرائيل تكشف تفاصيل "عملية كبيرة" في سوريا جرت قبل 4 أشهر..

في تحدي كبير لـ"تركيا" : الولايات المتحدة تبني قاعدة جديدة في شمال سوريا

الأخبار الرئيسية

42 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

الاحتلال الإسرائيلي يحدد ثلاث قنوات للتعامل مع الحوثيين في اليمن.. لا ضمانات بنجاحها

photo_2025-01-03_15-22-51

نواب كنيست يدعون جيش الاحتلال لتكثيف إبادة شمال غزة.. "جنودنا يقتلون عبثا"

6777c1734236047cec7ffb4f

انقسام بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول جدية نتنياهو في مفاوضات الرهائن

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة.. التجارب السابقة وشروط "إسرائيل" تصعب المهمة رغم التفاؤل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية