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خاتم السيد حسن نصرالله في مزاد علني في ايران..

الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خاتم السيد حسن نصرالله في مزاد علني في ايران..



طهران/ وكالات/

تعتزم شبكة "افق" الايرانية بيع خاتم الشهيد السيد نصر الله في مزاد علني يعود ريعه للشعب اللبناني.

وفي خطوة جديدة من نوعها وتماشيا مع تلبية نداء قائد الثورة الاسلامية اية الله علي الخامنئي لمساعدة ودعم الشعبين المظلومين في فلسطين ولبنان، تعتزم شبكة "افق" الايرانية عرضه بيع خاتم الشهيد السيد نصر الله في مزاد علني يعود ريعه للشعب اللبناني وستٌفتح المزايدة عليه بمبلغ قدره 5 مليارات تومان مايعادل تقريبا 113 الف دولار.

وأعلن النائب الايراني في مجلس الشورى الاسلامي مجتبى رحماندوست، في برنامج "بافق فلسطين" على شبكة افق الايرانية أن الخاتم الذي تلقاه كهدية من الشهيد السيد حسن نصر الله منذ شباط/فبراير 2014 ،سيتم بيعه في مزاد علني يعود ريعه للشعب اللبناني وستٌفتح المزايدة عليه بمبلغ قدره 5 مليارات تومان مايعادل تقريبا 113 الف دولار.

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