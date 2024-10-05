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اسعار العملات في فلسطين

السبت 05 أكتوبر 2024 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار العملات في فلسطين



رام الله/سما/

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم السبت 5-10-2024، صعوده في تعاملاته بالأسواق المحلية في فلسطين.

جاء ذلك عقب الضربة الصاروخية الإيرانية التي أصابت عدة أماكن حساسة في "إسرائيل" في الأول من أكتوبر الحالي؛ ما أدى لتراجع الشيكل الإسرائيلي وصعود الدولار الأمريكي.

وجاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات الرئيسية المتداولة، كما يلي:

سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.82
سعر الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.39
سعر اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.19
سعر الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.079

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