قادة مصر وقطر واميركا: حان الوقت لوضع حد للمعاناة بغزة واستئناف محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى دون أي تأجيلات

الدوحة / سما /

دعا قادة مصر وقطر والولايات المتحدة، مساء الخميس، إسرائيل وحركة حماس إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في 15 أغسطس/ آب الجاري، بالدوحة أو القاهرة.

جاء ذكر في بيان مشترك وقعه قادة الدول الثلاث المصري عبد الفتاح السيسي، والقطري تميم بن حمد آل ثاني، والأمريكي جو بايدن، وفق ما نشره الديوان الأميري القطري.

وقال القادة في بيانهم: “سعينا مع فرقنا جاهدين لأشهر للتوصل إلى إطار اتفاق (بين حماس وإسرائيل) مطروح حالياً على الطاولة ولا يتبق فقط سوى وضع تفاصيل التنفيذ”.

هذا، وأوضح متحدث الرئاسة المصرية أحمد فهمي أنه تم دعوة الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء 14 أغسطس أو الخميس الموافق 15 أغسطس في الدوحة أو القاهرة لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة.

وأضاف أن الوسطاء مستعدون لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف.

ووفقا للبيان المشترك، فقد حان الوقت كي يتم بصورة فورية ووضع حدا للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة وكذا للرهائن وعائلاتهم، وحان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين.

وتابع قائلا في بيانه: “وقد سعينا ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حاليا على الطاولة حيث لا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ ويستند هذا الاتفاق إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن فى 31 مايو 2024 وتمت المصادقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2735”.