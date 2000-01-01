"كينغستون ديجيتال" تطلق أقراص الحالة الصلبة الخارجية XS1000

وكالات / سما /

أعلنت "كينغستون ديجيتال أوروبا"، الشركة المتخصصة بالذواكر الخارجية والتابعة لشركة كينغستون تكنولوجي، الرائدة عالمياً في تصنيع منتجات الذواكر الإلكترونية والحلول التقنية، اليوم عن إطلاق أقراص الحالة الصلبة الخارجية XS1000 External SSD ، والتي تعتبر من الحلول التكنولوجية التي تتميز بحجمها الصغير وتصميمها الرشيق وتساعد على النسخ الاحتياطي للملفات. وينضم XS1000الى طراز XS2000 ضمن تشكيلة المنتجات الجديدة من وحدات "كينغستون" للتخزين الخارجي. ويتميز هذين المنتجين بالوزن الخفيف الذي يقل عن 29 جرامًا والتصميم الصغير بحجم الجيب الذي يسهل نقله من مكان إلى مكان بسهولة تامة.

ويوفر طراز XS1000 من "كينغستون" سرعة تصل إلى 1,050 ميغابايت/ ثانية1 وسعة تخزين ضخمة تصل إلى 2 تيرا بايت2 تمنحك المساحة الكافية لتخزين أكبر عدد من الصور والفيديوهات والملفات. وتأتي وحدة التخزين مع منفذ USB-C®3 وكابل USB-A يضمنان لك التوافق مع الإصدارات السابقة والاتصال بها بسلاسة. تتماثل وحدة XS1000 في الحجم مع حلية المفاتيح، مما يسهل عليك اصطحابها معك إلى أي مكان والوصول إلى نسخ ملفاتك الاحتياطية مع ضمان الوصول إلى المستندات المهمة والذكريات العزيزة وملفات الوسائط في أي وقت يخطر على بالك.

وصرحت ليني تشيليان، مدير الأعمال في قطاع وحدات التخزين المحمولة في شركة "كينغستون" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا قائلة: "يبحث عملاؤنا عن حل التخزين المريح والسريع والموثوق بتكلفة معقولة. وتوفر وحدة التخزين طراز XS1000 لهم كل ذلك وتسهل عليهم التخزين الخارجي". وتضيف: "حرصنا على أن يكون تصميم هذه الذاكرة رشيقًا وصغيرًا بمقاس يعادل نصف المقاس القياسي لوحدات أقراص الحالة الصلبة. ويضمن ذلك سهولة النقل والحركة، مما يجعل منتجنا الجديد الخيار الأمثل في السوق لكل من يبحث عن مزيج من الراحة والعملية والأداء الفائق".

يتوفر طراز XS1000 بسعة تخزين 1 تيرا بايت و2 تيرا بايت ويأتي مع ضمان من خمس سنوات4 مع دعم تقني.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: kingston.com.

ميزات وخصائص اقراص الحالة الصلبة الخارجية من طراز XS1000:

سهولة نقل وحركة فائقة: حجم صغير ووزن خفيف أقل من 29 جم. وحدة تخزين أنيقة ذات لون أسود فخم يمكنك أن تحملها معك إلى أي مكان بكل سهولة، فهي أصغر من حجم راحة يديك.

قدرة موثوقة على النسخ الاحتياطي للملفات: احتفظ بجميع ملفاتك المهمة والمفضلة معك، بدءًا من المستندات ووصولًا إلى الصور والفيديوهات كبيرة الحجم.

سعة تخزين كبيرة: قم بتوسيع مكتبتك الرقمية بسعات عالية تصل إلى 2 تيرا بايت2 لحفظ ذكرياتك العزيزة.

دعم الجيل الثاني مع منفذ USB 3.2: بلوغ سرعة قراءة تصل إلى 1,050 ميغابايت/ ثانية1 مع إمكانية توافق مع الإصدارات السابقة من الجيل الأول عبر منفذ USB 3.2 الذي يضمن الاتصال السلس معها.

واجهة المستخدم: USB 3.2 Gen 2x2

السرعة1: سرعة قراءة تصل الى 1050 ميغابايت/ ثانية، وسرعة كتابة تصل إلى 1000 ميغابايت بالثانية

تقنية ناند: ثلاثية الأبعاد

سعات التخزين2: 1 تيرابايت و 2 تيرابايت

الأبعاد: 69.54ملم × 32.58ملم × 13.5 ملم

الوزن: 28.7 غرام

مواد الغطاء: معدن + بلاستيك

درجة حرارة التشغيل: صفر درجة ~ 40 درجة مئوية

درجة حرارة التخزين: -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية

الكفالة/الدعم4 : كفالة لمدة خمس سنوات مع دعم فني مجاني

التوافقية: Windows® 10, 11؛ وMac OS (إصدار: 10:15.x أو أحدث)؛ وLinux (إصدار: 4.4.x أو أحدث)؛ وChrome OS™و Android™, iOS/iPadOS® (v.13+)