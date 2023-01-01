تحديث.. النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد فرز جميع الاصوات وتوجه لجولة ثانية

وكالات

أظهرت نتائج الانتخابات التركية تقدم مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان على منافسيه.

وأفادت قناة تي أر تي التركية الحكومية بالنتائج النهائية بعد فرز جميع الأصوات حيث حصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 49.35٪، وكيليتشدار أوغلو على 45٪. وبالتالي ستجرى الجولة الثانية من الانتخابات في 28 مايو، حيث لم يفز أي مرشح بنسبة 50% من الأصوات.

هذا وقال كليشدار أوغلو قبل انتهاء عمليات الفرز: "يتم إعاقة فرز الصناديق في مناطق مناصرة لنا وأطلب من هيئة الانتخابات أن لا تعيق إرادة الشعب".

وعند الساعة 12:00 من ليل الأحد الاثنين، أشارت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا إلى أنه تم إدخال 69.12% من البيانات الانتخابية ولا تأخير في معالجتها.

وذكرت قناة "تي آر تي" أن نسبة فرز أصوات المقترعين من خارج تركيا، قد بلغت لغاية الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الأحد، 34.14%.

في حين تصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنحو لنحو منتصف ليل الأحد- الاثنين، بنسبة 56% من الأصوات بعد معالجة أوراق الاقتراع من 21.79% من صناديق الاقتراع في البعثات الأجنبية وعند المعابر الحدودية التركية، حسبما ذكرت قناة "تي آر تي" التلفزيونية الحكومية.

وقالت القناة التلفزيونية بعد فرز 21.7% من صناديق الاقتراع "أردوغان – 56% (أكثر من 136 ألف مواطن) وكيليتشدار أوغلو 40% (أكثر من 98 ألف مواطن)".

كما تم تحديد أن نسبة المشاركة تجاوزت 53%، حيث حصل المرشح الثالث، سنان أوغان، على 2.2% من الأصوات.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، اكتمال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد بلا مشاكل.

جاء ذلك في بيان الأحد عقب اكتمال عملية التصويت في عموم تركيا، مع حلول الساعة 17:00 عصر الأحد بالتوقيت المحلي.

وقالت مصادر عن المعارضة التركية لوكالة "تاس" الروسية أنه: "وفقا للمعلومات الأولية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 93.6% على الصعيدين الرئاسي والبرلماني، وهذا رقم قياسي".

ولم تصرح لجنة الانتخابات التركية المركزية عن بيانات بشأن نسبة المشاركة.

يتبع..