فيديو.. ليفربول يهزم فولهام ويُواصل مُطاردة مانشستر يونايتد

حقق فريق ليفربول فوزاً صعباً على فولهام بهدفٍ دون رد، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب أنفيلد رود قد بدأ عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

واحتسب الحكم الركلة بعد عرقلة لداروين نونيز داخل منطقة الجزاء، وسدد صلاح الركلة بقوة في مُنتصف المرمى.

وحاول لاعبو الفريقين تسجيل مزيد من الأهداف في الشوط الثاني من اللقاء، ولكن مُحاولاتهم لم تُكلل بالنجاح، لينتهي اللقاء بهدف الشوط الأول.

وارتفع رصيد ليفربول بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 59 يحتل بهم الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يحتل فولهام المركز العاشر برصيد 45 نقطة.

وسيلعب ليفربول المُبارة المُقبلة له ضد برينتفورد يوم السبت المُقبل على أرض أنفيلد، فيما سيلعب فولهام ضد ليستر سيتي يوم الاثنين على أرض ملعب كرافن كوتيدج.

وسيكون ليفربول بحاجة لتعثر مانشستر يونايتد في خلال الجولات الأخيرة أكثر من مرة مع الفوز في باقي المُباريات إذا أراد الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، مع العلم أنه لعب مُبارتين أقل من ليفربول.