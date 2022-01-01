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"إسرائيل" تقترب من بيع منظومة "سبايدر" الدفاعية للإمارات

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تقترب من بيع منظومة "سبايدر" الدفاعية للإمارات



القدس المحتلة/سما/

وافقت إسرائيل على تزويد الإمارات العربية المتحدة بأنظمة "سبايدر" الدفاعية التي تصنعها شركة رافائيل، وفق وكالة "رويترز" للأنباء. 
 
وذكر موقع "إسرائيل ديفينس" بأن وزارتي الجيش الإسرائيلي والإماراتية رفضتا التعليق على الخبر.
 
وأوضحت أن المنظومة هي عبارة عن نظام متنقل على شاحنات تشرف عليها القوات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني للحماية من التهديدات قصيرة وطويلة المدى. 
 
وأشار الموقع إلى أنه في يناير وفبراير الماضيين وقعت عدة هجمات للحوثيين في اليمن ضد مواقع في الإمارات العربية المتحدة وقتل ثلاثة مدنيين. 
 
وقالت مصادر لرويترز، إن الاتفاق تقرر في الصيف عندما دعت إسرائيل والولايات المتحدة إلى إنشاء نظام إقليمي موحد لحكومة الوفاق الوطني للدفاع ضد هجمات إيران.
 
وتضم عائلة صواريخ Rafael's SPYDER عدة أنواع من الصواريخ القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى وهي مصممة لحماية مناطق واسعة والقوات المناورة ضد الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز.
 
 

#اسرائيل #الامارات #منظومة سبايدر

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