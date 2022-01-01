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بايرن ميونخ يصعق إنترميلان بفوزٍ مُستحق في دوري الأبطال

الخميس 08 سبتمبر 2022 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يصعق إنترميلان بفوزٍ مُستحق في دوري الأبطال



وكالات / سما /

تمكن بايرن ميونخ من افتتاح دور المجموعات لمُسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزٍ مُستحق على إنترميلان بهدفين دون رد.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب سان سيرو قد بدأ عن طريق ليروى ساني في الدقيقة 25 من المُباراة، وذلك بعد تمريرة بينية رائعة من جوشوا كيميش، وأحسن ساني استغلال الكرة بعد مراوغة حارس الإنتر.

وعاد ساني ليضع بصمته على الهدف الثاني الذي جاء في الدقيقة 66، وذلك بعد تبادل راقٍ للكرة مع زميله كينجسلي كومان، ليلعب الكرة عرضية أرضية أساء دانيلو دامبروزيو التعامل معها لتسكن شباك النيراتزوري.

وحاول لاعبو إنترميلان تقليص الفارق بتسجيل هدفٍ على الأقل، ولكن مُحاولاتهم لم تُكلل بالنجاح، لينتهي اللقاء بافارياُ بنتيجة هدفين دون رد.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة الذي يحتل الصدارة بفارق الأهداف وذلك بعد اكتساح فيكتوريا بلزن التشيكي بخمسة أهدافٍ لهدفٍ.

وسيلعب بايرن ميونخ المُباراة المُقبلة له في البطولة ضد برشلونة يوم الثلاثاء المُقبل على أرض أليانز ميونخ، فيما سيلعب إنترميلان على أرض فيكتوريا بلزن في نفس اليوم.

#بايرن ميونخ #دوري أبطال أوروبا #إنترميلان

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