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وفاة بسام الملا مخرج مسلسل"باب الحارة"

السبت 22 يناير 2022 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة بسام الملا مخرج مسلسل"باب الحارة"



دمشق/سما/

توفي المخرج السوري، بسام الملا الذي ارتبط اسمه كعرّابٍ لمسلسلات البيئة الشامية، أشهرها “باب الحارة”.

ونعت “نقابة الفنانين السوريين – فرع دمشق“، اليوم السبت، بسام الملا، وقالت عبر “فيس بوك”: “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا”.

وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها “إذاعة شام إف إم” أن الملا توفي مع ساعات صباح اليوم.

والملا من مواليد 13 فبراير/شباط 1956، وهو الذي اشتهر بإخراج مسلسلات البيئة الشامية في سورية، التي بدأها بـ”أيام شامية”، و”ليالي الصالحية”، و”أشهرها “باب الحارة”.

بالإضافة إلى إخراجه مسلسلات: بوابة التاريخ، قناديل رمضان، ديوان العرب، أعلام العرب.

ولديه أعمال أيضاً في برامج المنوعات كـ”الليل والنجوم”، “بساط الريح”، “داوود في هوليود”.

وهو ابن الممثل أدهم الملا، وأشقائه المخرجين مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا.

وولديه أدهم وشمس الملا، وقد شاركا كممثلين في مسلسل “باب الحارة”.

#بسام الملا #وفاة بسام الملا #فاة مخرج مسلسل باب الحارة

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