قط ياسمين عبد العزيز الأغلى في العالم

وكالات / سما /

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على حسابها الشخصى على إنستجرام، صورا لقط من سلالة "القط الكندى" أو سفينكس الذى تشير تقارير صحفية إلى أنه من أغلى سلالات القطط فى العالم، وعلقت على الصورة: "بوبوس" فى إشارة منها إلى اسم القط.



وعلقت منى زكى على الصورة: "مرعبة والله لما بشوفها بيجيلي كوابيس"، كما علقت كندة علوش: "فوتوجونيك أوي"، كما تساءلت جميلة عوض: "دى قطة ولا فرخة". كما علق عدد من متابعيها حول شكل القط وإثارته للخوف لاختلافه عن بقية القطط.



وبحسب العديد من التقارير فإن سعر القط من سلالة سفينكس يتراوح بين 3000 إلى 9800 دولار أى ما يعادل حوالى من 50 ألف جنيه مصرى إلى 150 ألفا، فيما تعتبر قطط Sphynxes من أكثر القطط المنزلية التي يمكن التعرف عليها بسهولة.



ويجعل مظهرها الخالي من الشعر من السهل انتقائهم، جنبًا إلى جنب مع عيونهم المتوهجة التي تشغل معظم الوجه، كما أن الصلع الناتج عن السلالة هو نتيجة طفرة جينية طبيعية، ولا تمنعهم من التمتع بصحة جيدة، ومن المفارقات أن Sphynxes ليست من مصر، وبدلا من ذلك نشأت السلالة في تورنتو، كندا.



ويُباع قط Sphynx، المشهور بكونه أحد أكثر السلالات غرابة وغلاءً في العالم، بسعر مرتفع لأنه يصعب العثور عليه وهو من سلالات نقية، كما تعاني من قلق الانفصال عن الإنسان وتتوق إلى الاهتمام، وعلى عكس القطط الأخرى، تتطلب بشرتها الحساسة شامبو خاص للاستحمام المنتظم، وتصاب بالبرد بسهولة. ويجب أن تخضع هذه السلالة لفحص القلب السنوى كما أنها عرضة لمتلازمة القولون العصبي.

