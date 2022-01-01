  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

قط ياسمين عبد العزيز الأغلى في العالم

الأربعاء 12 يناير 2022 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
قط ياسمين عبد العزيز الأغلى في العالم



وكالات / سما /

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على حسابها الشخصى على إنستجرام، صورا لقط من سلالة "القط الكندى" أو سفينكس الذى تشير تقارير صحفية إلى أنه من أغلى سلالات القطط فى العالم، وعلقت على الصورة: "بوبوس" فى إشارة منها إلى اسم القط.
 
وعلقت منى زكى على الصورة: "مرعبة والله لما بشوفها بيجيلي كوابيس"، كما علقت كندة علوش: "فوتوجونيك أوي"، كما تساءلت جميلة عوض: "دى قطة ولا فرخة". كما علق عدد من متابعيها حول شكل القط وإثارته للخوف لاختلافه عن بقية القطط.
 
وبحسب العديد من التقارير فإن سعر القط من سلالة سفينكس يتراوح بين 3000 إلى 9800 دولار أى ما يعادل حوالى من 50 ألف جنيه مصرى إلى 150 ألفا، فيما تعتبر قطط  Sphynxes من أكثر القطط المنزلية التي يمكن التعرف عليها بسهولة.
 
ويجعل مظهرها الخالي من الشعر من السهل انتقائهم، جنبًا إلى جنب مع عيونهم المتوهجة التي تشغل معظم الوجه، كما أن الصلع الناتج عن السلالة هو نتيجة طفرة جينية طبيعية، ولا تمنعهم من التمتع بصحة جيدة، ومن المفارقات أن Sphynxes ليست من مصر، وبدلا من ذلك نشأت السلالة في تورنتو، كندا.
 
ويُباع قط Sphynx، المشهور بكونه أحد أكثر السلالات غرابة وغلاءً في العالم، بسعر مرتفع لأنه يصعب العثور عليه وهو من سلالات نقية، كما تعاني من قلق الانفصال عن الإنسان وتتوق إلى الاهتمام، وعلى عكس القطط الأخرى، تتطلب بشرتها الحساسة شامبو خاص للاستحمام المنتظم، وتصاب بالبرد بسهولة. ويجب أن تخضع هذه السلالة لفحص القلب السنوى كما أنها عرضة لمتلازمة القولون العصبي.
 

#القط #ياسمين عبد العزيز #العالم

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب: تعرضنا لضغوط للمشاركة في "ربيع حمد بن جاسم" وهذا ما نتمناه من"حماس"..(فيديو)

وثائق: مسؤول أمريكي كبير ربما أخفى معلومات حول تسرب فيروس كورونا من المعمل

صور: استشهاد مسن اثر احتجازه والاعتداء عليه والتنكيل به من قبل جنود الاحتلال

تقرير رسمي يكشف عن تهديد خطير لمصر بسبب سد النهضة

أسعار صرف العملات

المحكمة العليا الاسرائيلية تحظر على وزارة الداخلية منع لم شمل عائلات

لماذا جامعة بيرزيت؟ عبد الله السعافين

الأخبار الرئيسية

099097-01-08-1536x1080

التوصل لاتفاق بشأن وقف التجريف في النقب

بعد الحادثة المؤسفة .. الكيلة تقرر إعفاء الهدري من منصبه كمدير للعلاج في الخارج

6 وفيات و501 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و224 حالة تعافٍ في فلسطين

مرفق الرابط .. الشيخ: حصلنا على لم شمل ألف فلسطيني في الضفة

مسؤول إسرائيلي : هذا ما ستفعله حماس لبنان خلال المواجهة المقبلة مع غزة ..

الاتصالات الفلسطينية