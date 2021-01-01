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شاهد: انهيار زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي خلال تشييع جثمانه في مصر

الثلاثاء 11 يناير 2022 03:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: انهيار زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي خلال تشييع جثمانه في مصر



القاهرة/سما/

انهارت سحر الإبراشي، زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، من شدة البكاء، ولم تستطع تمالك نفسها لحظة نقل جثمانه إلى مسجد سيدي سالم أبو الفرج بمسقط رأسه بمحافظة الدقهلية.


وانهارت زوجة الإعلامي الراحل باكية ولم تستطيع السير دون مساعدة من أصدقائها وأقاربها.



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وتوفي الإعلامي المصري وائل الإبراشي بعد صراع طويل مع مرض تليف الرئة، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان الإبراشي قد أصيب بفيروس كورونا، نهاية شهر ديسمبر 2021، وخضع للعزل المنزلي على الفور، مع اتباع بروتوكول العلاج، إلى أن حالته الصحية تدهورت في أيام قليلة، حتى قرر التوجه إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإنقاذ الموقف، لا سيما وأنّ الرئة لديه شهدت تدهورا كبيرا، وتأثرت سلبا نتيجة كورونا.

#وائل الابراشي #وفاة وائل الابراشي #مصر

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