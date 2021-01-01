وزارة التنمية تصدر إعلانا مهما بشأن المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار

غزة / سما /

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، يوم الأحد 19 سبتمبر 2021 إعلانا مهما بشأن المنحة القطرية 100 دولار.

وقالت وزارة التنمية في بيان صحفي : "نعلن وتوضيحا لما يتعلق بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة ان عدد المنتفعين من المنحة حوالي 93 الف مستفيد في الدفعة الشهرية الواحدة".

وأضافت أنه جاري صرف المنحة القطرية من خلال الامم المتحدة، وذلك على دفعات، مبينة أنه يتم اعلام المستفيدين باستلام المنحة من خلال رسائل نصية قصيرة تتضمن كود المنحة.

وتابعت إنه بعد انتهاء توزيع هذه الدفعة المتوقع نهاية الاسبوع الحالي سيتم حصر من لم يتمكنوا من استلام المنحة بسبب خلل في بيانات الاتصال والمتعلقة بأرقام جوالاتهم، وسيتم نشر رابط الكتروني حكومي لإتاحة المجال لتحديث البيانات الخاصة بهم والتأكد من وجود دفعة لهم.



