بلدية الاحتلال بالقدس: “لن يتم إغلاق معبر قلنديا في أي مرحلة وسيكون مفتوحاً طوال مدة تنفيذ الأعمال”.

القدس المحتلة /سما/

كشف رئيس بلدية الاحتلال في القدس مساء الاثنين، عن ما يسمى بـ”انطلاق مشروع تجديد معبر قلنديا” – وقال في تغريدة له على الفيس بوك: “بدأ العمل مؤخراً في تجديد معبر قلنديا، بهدف تحسين الوصول إلى المكان، وتقليل الازدحام المروري، والتسهيل على الداخلين والخارجين من المعبر”.

واضاف: “ستشمل الأعمال بناء طريق “نفق”سفلي جديد، وتعبيد الشوارع في المنطقة، وتحديث البنية التحتية، وتحسين نظام المرور. وستستمر المرحلة الأولى من الأعمال حوالي 10 أشهر، سيتم خلالها إغلاق الطريق رقم 45 فقط أمام حركة المرور من المنطقة الصناعية قلنديا”عطروت” باتجاه المعبر. وستظل جميع الطرق الأخرى في المنطقة مفتوحة طوال مدة الأعمال، وسيتم وضع ترتيبات خاصة لحركة المرور بهدف تخفيف الازدحام.

وأكد أنه في نهاية المرحلة الأولى، سيفتح الطريق 45 بالكامل أمام حركة المرور.

وقال: “لن يتم إغلاق المعبر نفسه في أي مرحلة وسيكون مفتوحاً طوال مدة تنفيذ الأعمال”.