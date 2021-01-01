سبب وفاة زوجة الفنان محمد بوشايب ساعد القط في رمضان 2021

الجزائر / سما

أعلنت مصادر إعلامية عربية وجزائرية، عن وفاة زوجة الفنان محمد بوشايب "ساعد القط"، في خامس أيام شهر رمضان المبارك.

وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن سبب وفاة زوجة الفنان محمد بوشايب جاء إثر حادث سير مؤسف تعرضت له قبل الإفطار بقليل.

وقالت قناة النهار : "لقيت اليوم السبت زوجة الفنان محمد بوشايب والمعروف فنيا بساعد القط إثر حادث مرور وهذا ساعات قليلة قبيل موعد الإفطار".

وأضافت القناة عبر موقعها إن "خبر وفاة زوجة الفنان بوشايب أحدث صدمة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي من خلال تقديم التعازي والتضامن مع الفنان".

ووفق المصدر ذاته، نشر الفنان عبر صفحته على الانستغرام في الستوري الشكر لكل من قدّم له التعازي وتضامن معه كما إعتذر لكل من لم يستطع الرد عليه.

جاء حديث محمد بوشايب بعد أن قدم مئات الآلاف من عشاقه ومتابعيه على تويتر وانستغرام وسناب شات خالص التعازي وأحر المواساة له بوفاة زوجته الجديدة.

وتصدر خبر وفاة زوجة محمد بوشايب المنصات الاجتماعية، لا سيما وأن الفنان أشهر زواجه عليها قبل نحو شهر فقط على أبعد تقدير واحتفلا بالزفاف مع العائلة.