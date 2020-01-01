رابط نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن 2020 - 2021 الدورة التكميلية

عمان / سما

ننشر لكم متابعينا رابط نتائج التوجيهي التكميلي الدورة التكميلية لشهادة الثانوية العامة 2020 - 2021 في الأردن التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال ساعات اليوم الثلاثاء والكشف عن الناجحين.

ونقدم لكم رابط نتائج الدورة التكميلية للتوجيهي في الأردن الذي نشرته وزارة التربية والتعليم الأردنية عقب تصريحات الوزير تيسير النعيمي ردًا على إحدى الطالبات على صفحته بموقع تويتر.

وشهدت الدورة التكميلية الأخيرة التي جرت طوال شهر ديسمبر العام الماضي، مشاركة آلاف الطلاب والطالبات في امتحانات الدور الثاني الإعادة، في وقت اختلفت الأهداف فيما بينهم للنجاح.

ومن الطلاب من دخل امتحان التوجيهي التكميلي بغرض رفع معدله التراكمي والدخول إلى الكلية الجامعية التي يطمح بها؛ لأنه لم يفلح في بلوغه بالدور الأول، رغم صعوبة اختبارات السنة.

نتائج التوجيهي التكميلي الدورة التكميلية 2020 - 2021: اضغط هنا أو اضغط هنا

أما القسم الآخر من طلاب الثانوية العامة، فهو لم يتجاوز النسبة المطلوبة لاستكمال متطلبات النجاح، لذا يحاول للمرة الثانية؛ كي يصل إلى مراده ويلتحق مع زملائه في الأقسام الجامعية المطلوبة.

وتوقع مراقبون أن تشهد عمليات الفرز النهائية مراعاة للطلبة الذين ظلموا في بعض الامتحانات التي تفاجئوا بأنها أصعب من الدورة الأولى، على الرغم من الظروف الصعبة التي مروا بها.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد طمأنت طلبة الثانوية العامة الدور الثاني بأن نتيجة التوجيهي الدورة التكميلية ستكون يوم الثلاثاء، في حين لم توضح كثيرًا حول نسب النجاح والرسوب لهذا العام.