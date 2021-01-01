مع بداية العام الجديد .. كم بلغ عدد سكان قطاع غزة ؟

غزة / سما /

بلغ عدد سكان قطاع غزة حتى الأول من يناير/ كانون الثاني 2021، مليونين و254 ألفًا و68 نسمة، وفق إحصاءات رسمية.

وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن عدد سكان محافظات القطاع حتى التاريخ المذكور بلغ من الإناث مليونًا و110 آلاف و627 نسمة، ومن الذكور مليونًا و143 ألفًا و441 نسمة.

يشار إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قدَّر عدد الفلسطينيين حول العالم مع نهاية 2020 بحوالي 13.7 مليونًا، منهم 3.1 ملايين في الضفة الغربية، كما قدَّر الجهاز نسبة اللاجئين بين سكان الضفة وغزة، الذين هجرتهم العصابات الصهيونية من أراضيهم، إبَّان النكبة بـ42%.

وأفاد الجهاز بأن 1.6 مليون فلسطيني يوجدون في الأراضي المحتلة سنة 1948، في حين يوجد نحو سبعة ملايين لاجئ في الشتات.