مدافع البايرن (ألابا) على أعتاب ريال مدريد

وكالات / سما /

اتخذ النمساوي دافيد ألابا مدافع بايرن ميونيخ، قرارا حاسما بشأن الخطوة المقبلة في مسيرته الكروية الاحترافية.

وينتهي عقد ألابا مع بايرن ميونيخ في الصيف المقبل، خاصة أن الأخير أعلن عدم النجاح في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب حول التجديد.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن بيني زاهافي وكيل نجم البايرن، يواصل العمل لإيجاد نادٍ جديد للظهير النمساوي.

وذكرت "ديفنسا سنترال", أن ألابا أبلغ زاهافي أنه يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد، وعليه أن يوافق على العرض "الملكي"، إذا وصل الاتفاق حول الراتب إلى 200 ألف يورو أسبوعيا.

وأشارت إلى أن ألابا فضّل "الميرينغي" على عروض أخرى من باريس سان جيرمان وتشيلسي براتب أعلى، لأن رغبته هي التواجد في "سانتياغو برنابيو" ما دام الراتب سيتراوح بين 10 و11 مليون يورو سنويا.