بالأرقام : التعرفة الجديدة على دعم الكهرباء والمياه في سلطنة عمان

مسقط / سما

أعلن نظام الدعم الوطني، يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، عن صدور التعرفة الجديدة على الكهرباء والمياه، موضحا أنها تشمل الأسر التي يشملها الدعم والعائلات التي تستثنى منه.

وأشار النظام إلى تخفيض في قيمة الفاتورة بنسبة معينة يتم تحديدها سنويا من قبل لجنة الدعم الوطني، وهي تضم في عضويتها ممثلين لعدد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

الأسر التي يشملها نظام الدعم الوطني للكهرباء والمياه:

الدخل الشهري 500 ريال عماني أو أقل، مهما كان عدد أفراد الأسرة.

الدخل الشهري 700 ريال عماني أو أقل، 5 أفراد أو أكثر.

الدخل الشهري 1000 ريال عماني أو أقل، 7 أفراد أو أكثر.

الدخل الشهري 1250 ريال عماني أو أقل، 9 أفراد أو أكثر.

الأسر التي لا يشملها نظام الدعم الوطني للمياه والكهرباء: الدخل الشهري 1250 ريال عماني مهما كان عدد أفراد الأسرة.

ولفتت إلى أن ذلك جاء استنادا إلى نتائج مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2019، وتحديد خط المعيشة اللائق بناء على منهجية محددة نسبيا، فيما معايير الاستحقاق، الدخل الشهري وعدد أفراد العائلة.

وأوضحت أن دعم الكهرباء والمياه يأتي لضمان وصول الدعم إلى الأسر المستحقة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك ترجمة للتوجيهات السامية بتوجيه الموارد المالية بشكل أمثل في السلطنة.

ويسعى نظام الدعم الوطني إلى إعادة توجيه الدعم للأسر المستحقة، وتشجيع العائلات على ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإسهام في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.