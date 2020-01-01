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موعد عرض برنامج مطبخ يوم جديد مع الشيف علا نيروخ على تلفزيون الأردن وقناة رؤيا

الأحد 13 ديسمبر 2020 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد عرض برنامج مطبخ يوم جديد مع الشيف علا نيروخ على تلفزيون الأردن وقناة رؤيا



عمان / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، موعد عرض برنامج مطبخ يوم جديد مع الشيف علاء نيروخ الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني وقناة رؤيا وعدد من القنوات المحلية والعربية.

وقالت القنوات الناقلة إن موعد عرض برنامج مطبخ يوم جديد للشيف علا نيروخ يوميا الساعة العاشرة صباحا عبر تلفزيون الأردن ورؤيا؛ لمتابعة أحدث الوصفات والمأكولات العربية.

وتقدم الشيف علا نيروخ في برنامجها، وصفات طبخ ومخبوزات وحلويات وأفكار مطبخية من المطبخ الشرقي والغربي ترضي جميع الأذواق، لذا يحظى "مطبخ يوم جديد" بمتابعة واسعة.

وأعدت الشيف علا نيروخ في حلقة اليوم، طريقة عمل كفتة الدجاج الهندية وسويتز السينابون، فيما استعرضت أمس كيفية تنظيف الكرشات والفوارغ بالليفة والصابون مع هدى أبو شافع.

كما تطرقت إلى وصفة كرشات الخروف باللبن، وورق الدوالي واللسانات وفتة الفوارغ على السيخ، بالإضافة إلى طريقة عمل حلويات صينية القزحة (حب البركة) في المنزل.

وتحدثت علا نيروخ عن طريقة إعداد مخلل السلطة الحارة بالماء والزيت، موضحة بالتفصيل طريقة الاحتفاظ بالزعتر بالأخضر طوال العام، ومخلل الباذنجان المحشي بالمكبوس والماء خلال 10 أيام.

كما بينت علا نيروخ في حلقات برنامج مطبخ يوم جديد طريقة عمل شوربة الكابوريا بالكريمة وكرات الدجاج بالفستق الحلبي وسمك المعكرونة المقلي وكيفية إعداد الأطباق البحرية المميزة.

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