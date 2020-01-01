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حلا الترك تقاضي والدتها منى السابر والأخيرة تهدد بكشف المستور (فيديو)

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
حلا الترك تقاضي والدتها منى السابر والأخيرة تهدد بكشف المستور (فيديو)



أبو ظبي

أفادت مصادر فنية، بأن الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك تعتزم بمقاضاة والدتها منى السابر خلال الفترة المقبلة، فيما هددت الأخيرة بأنها لن تستمر في الصمت كثيرا وسوف "تكشف المستور".

وهددت منى السابر في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، بالكشف عن "تفاصيل مستورة لا يعلم أحد عنها شيء، بسبب الاتهامات التي يوجهها البعض بخصوص ابنتها حلا الترك".

يُذكر أن حلا الترك باتت تعتبر من أكثر الفنانات الصغار إثارة للجدل بسبب قضاياها التي لا تنتهي، فيما واجهت والدتها "المثيرة للجدل" أيضا انتقادات لاذعة واتهامات بأنها تهمل تربية ابنتها.

وقالت منى السابر : "أنا في الأيام الجاية راح أتكلم خلاص، ومافيني إلا إني أتكلم ما في مفر"، مضيفة : "لازم أتكلم وأدافع عن حالي. كل الناس تعرف الحقيقة لأن الكل قاعد بتفلسف". وفقا لها.

وأضافت والدة حلا الترك : "العين بالعين والسن بالسن. الكل قاعد يتابع هالقضية من زمان وتعرفون أني ما اتكلمت ولا غلطت بأحد ولا أقوم باستغلال الرأي العام". 

واستدركت : "لكن أنا قضيتي من البداية رأي عام ولازم الكل يعرف لفين وصلت، بس أنا في فترة من الفترات صمت حفاظًا على مشاعر أولادي". وفق حديثها.

وتابعت منى السابر : "لكن خلاص في أشياء لازم تبين على حقيقتها والناس تعرف شنو الموضوع. أنا من حقي أدافع عن حالي. مثل ما في البعض بيقول إني بستغل بنتي أو بنتي ضايعة وتحتاج إلى إرشاد".

وأردفت والدة حلا الترك : "أنا بالعكس ما قصرت وكل الأمهات ما تقصر مع أولاده (..) اتق شر الحليم إذا غضب. والله والله علي وعلى أعدائي". دون مزيد من التفاصيل.

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