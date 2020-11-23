ملخص أهداف مباراة العين وضمك في الدوري السعودي

الرياض / سما

حقق العين فوزا مهما على نظيره ضمك بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020 في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي.

ويدين فريق العين بفوزه للاعبيه فيصل الجمعان وسفير تايدر الذين سجلا هدفي اللقاء في الدقيقتين الحادية عشرة والرابعة والتسعين (ركلة جزاء)، فيما لم يفلح لاعبو ضمك بالوصول إلى الشباك.

بهذه النتيجة، أضاف العين أول ثلاث نقاط إلى رصيده، ليصبح بالمركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطتين أمام ضمك وبالتساوي مع الوحدة والنصر مؤقتا.

وجرت مباراة ضمك والعين على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، فيما نقلت عبر القناة الرياضية السعودية (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق محمد الخامسي.

​ولم يشهد التاريخ سوى أربع مواجهات سابقة بين الفريقين، حيث فاز العين في الأولى موسم 2012 بهدفين نظيفين، فيما تفوق ضمك بالثانية بثلاثية نظيفة سجلها ناصر الزغفي وحسام حسيري وتركي حاضر.

واحتكم الفريقان في المباراة الثالثة للتعادل السلبي بدون أهداف في ذهاب دوري الدرجة الأولى السعودي 2018 - 2019، قبل أن يتعادلا بهدف لمثله إيابا على استاد مدينة الأمير سلطان (المحالة).