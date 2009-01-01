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غزة: إغلاق محل استضاف "حفل المشاهير" وإيقاف صاحب الدعوة

السبت 21 نوفمبر 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إغلاق محل استضاف "حفل المشاهير" وإيقاف صاحب الدعوة



غزة /سما/

 أغلقت الشرطة محلًا للحلويات بمخيم جباليا شمال قطاع غزة لمخالفته قرار منع التجمعات، وذلك بعد استضافته "حفل المشاهير" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والذي أثار حالة جدل في غزة.

وقال رياض القاضي نائب مدير المباحث العامة بالشرطة، إنه تم إغلاق المحل لمدة أسبوع وتوقيف صاحبه ونجله تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

وأضاف القاضي في تصريح صحفي، أنه تم اتخاذ تلك الإجراءات على إثر استضافة المحل تجمعًا للمواطنين، في مخالفة للتعليمات الصادرة بمنع التجمعات، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

كما تم توقيف صاحب الدعوة للتجمع واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بحسب العقيد القاضي.

ولفت القاضي إلى أن الشرطة تواصل جهودها المكثفة لمتابعة التزام كافة المنشآت والقطاعات بإجراءات الوقاية والسلامة في محافظات قطاع غزة.

وشدد على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة، وارتداء الكمامة، لاسيما في ظل الارتفاع الكبير لأعداد الإصابات بالفيروس.

#غزة #مباحث كورونا #حفل المشاهير #شبكات التواصل الاجتماعي #فيروس كورونا #منع التجمعات

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