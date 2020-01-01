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أين ستقع سفارة الإمارات في إسرائيل؟

الجمعة 20 نوفمبر 2020 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
أين ستقع سفارة الإمارات في إسرائيل؟



القدس المحتلة /سما/

 علمت صحيفة Globes العبرية، المتخصصة بشؤون الاقتصاد، أن المكان المفضل للإمارات لفتح سفارة في إسرائيل، هو "هرتسليا بيتواخ"، لكن "سافيون وكفار شمارياهو" موجودان أيضًا في الصورة.

وهذه التجمعات، مثل المنطقة التي يقعن فيها وهي شمال تل أبيب، هي واحدة من أرقى المناطق في إسرائيل بحسب الاعلام الاسرائيلي.

واتصل مسؤولون من الإمارات في الأسابيع الأخيرة، بوكلاء عقارات فخمة في إسرائيل، للعثور على مبانٍ يمكن أن تكون سفارة دبلوماسية. والإمارات معنية باستئجار مبنى على المدى الطويل، والحصول على خيار لشرائه مُستقبلا، رافضة إمكانية شراء قطعة أرض وبناء السفارة عليها من البداية حسبما نشر الاعلام العبري.

وقال الموقع "ان هرتسليا بيتواخ أيضًا، تضم سفارات العديد من الدول الأجنبية: كالصين وأستراليا وتايلاند والأرجنتين، ولكن في الحي الراقي هناك مشكلة: معظم الأراضي التي تقع عليها المنازل، عبارة عن قطع تصل مساحتها إلى دونم واحد فقط، ما يُعتبر صغيرا جدًا بالنسبة للإمارات. وقد تصل تكلفة المباني التي يمكن أن تكون خيارا، إلى 50-80 مليون شيكل".

واضاف "لم يتم النظر في خيار سفيون في المقام الأول، ولكن يتم حاليًا فحص هذا الخيار، نظرًا لعدم وجود عقارات مناسبة في هرتسليا بيتواخ، علما أن سفيون تمتلك مزايا رئيسية إيجابية، كالقرب الكبير من مطار بن غوريون الدولي، وقطع الأراضي هناك، أكبر بكثير من تلك الموجودة في هرتسليا بيتواخ".

واشار الموقع " الى ان الخيار الثالث، فهو كفار شمرياهو، لكنها حاليًا في مرتبة أقل من هرتسليا بيتواخ وسفيون. وتكمن مشكلة كفار شمرياهو الأساسية، في أن الفلل هناك قديمة ولا تلبي احتياجات الإمارات، كما أنه من الصعب تحويل العقارات هناك، إلى مبانٍ تلائم عمل البعثات الدبلوماسية."

#الامارات #اسرائيل #سفارة الامارات #التطبيع مع اسرائيل

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