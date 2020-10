بالفيديو.. فضيحة بنزيما مع زميله في مباراة مونشنغلادباخ

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في إسبانيا، بفيديو وصفته جماهير ريال مدريد بـ"فيديو الفضيحة".

ويظهر فيه نجم الفريق الملكي، الفرنسي كريم بنزيما وهو يخاطب باللغة الفرنسية زميله ومواطنه فيرلاند ميندي بين شوطي مباراة الريال وبوروسيا مونشنغلادباخ التي أقيمت أمس الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ونشرت عدة وسائل إعلام إسبانية من بينها برنامج "التشيرنغيتو" الشهير، فيديو المحادثة بين بنزيما وميندي، حيث طالب الأول الثاني بعدم تمرير الكرة لزميلهم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال بنزيما لميندي: "إنه يعبث فقط، لا تلعب معه بحق حياة أمي، إنه يلعب ضدنا".

ayo what's happening here?



Benzema to Mendy "don't play with Vinicius, he's playing against us" pic.twitter.com/E0DOwiZalH