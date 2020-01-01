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القناة الرياضية السعودية بث مباشر يوتيوب - مباريات الدوري السعودي

الأحد 18 أكتوبر 2020 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة الرياضية السعودية بث مباشر يوتيوب - مباريات الدوري السعودي



الرياض / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة القناة الرياضية السعودية بث مباشر على يوتيوب التي تعرض منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي لكرة القدم.

وتبث القناة الرياضية السعودية عبر منصتها الرسمية بموقع يوتيوب، بث مباشر لمباريات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب والتعاون والوجدة وضمك وجميع الأندية المنافسة.

كما تنقل الرياضية السعودية، منافسات الدرجات الأولى والثانية والثالثة وكأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى المواجهات في مختلف الألعاب، ولقاءات المنتخب السعودي.

وأفادت السعودية الرياضية على تويتر بأنها ستقوم بنقل مباراة الاتحاد والاتفاق، ضمك والرائد، الأهلي والباطن، النصر ضد الفتح مباشر على يوتيوب من الملاعب المختلفة.

رابط القناة السعودية الرياضية بث مباشر يوتيوب

ويستضيف الاتحاد نظيره الاتفاق بملعب الجوهرة المشعة بصوت المعلق عبدالله الحربي، ويلعب النصر مع الفتح بتعليق فهد العتيبي من استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

كما يعلق جعفر الصليح على مباراة الباطن والأهلي عبر السعودية الرياضية، وزميله مشاري القرني على موقعة الرائد ضد ضمك من داخل استاد مدينة الأمير سلطان (المحالة).

وتعود القناة الرياضية السعودية على يوتيوب الخميس المقبل، لبث مباراة الهلال ضد أبها مباشر، ثم النصر أمام التعاون، والأهلي ضد الوحدة، لحساب الأسبوع الثاني من الدوري.

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