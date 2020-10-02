(بالفيديو) ابراهيموفيتش معلقا علي اصابته بكورونا"لايمكن ايقاف هذا الحيوان"

وكالات

نشر زلاتان "السلطان إبرا" مقطع فيديو عبر صفحته على موقع "تويتر" وهو يجري على جهاز المشي، معلقا بعبارة: "لا يمكن ترويض هذا الحيوان"

This animal cannot be tamed pic.twitter.com/iBZQyrauxo — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 2, 2020

وقال في أول رد له على إيجابية فحوصه الطبية، عبر حسابه على موقع "تويتر": "اختبار الإصابة بالفيروس كان إيجابيا اليوم، لا يوجد أي أعراض، كوفيد 19 كانت لديه الشجاعة الكافية ليدخل معي التحدي، فكرة سيئة".

ولاقت تغريدة السويدي رواجا كبيرا وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات في معظمها ساخرة من تحديه لكورونا، كما تصدر وسم Zlatan الأكثر تداولا على "تويتر