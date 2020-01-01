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الصين ترفض بيع "تيك توك" لـ"مايكروسوفت"

الإثنين 14 سبتمبر 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين ترفض بيع "تيك توك" لـ"مايكروسوفت"



وكالات / سما /

قالت "مايكروسوفت"، الاثنين، إن شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لـ"تيك توك" لن تبيع حقوق التطبيق في الولايات المتحدة لها.

وقالت "مايكروسوفت" في بيان على المدونة الخاصة بها: "أخبرتنا شركة بايت دانس اليوم بأنهم لن يبيعوا حقوق تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة لنا".

وحددت "مايكروسوفت، في وقت سابق، موعد نهاية المفاوضات بحلول 15 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصادر مطلعة، أن بكين تعارض بيع "بايت دانس" الصينية مالكة "تيك توك" بشكل قسري، وأنه من الأفضل لها حجب التطبيق في الولايات المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين الصينيين يرون أن البيع القسري سيجعل "بايت دانس" والصين تبدوان في موقف ضعيف في مواجهة الضغط من الولايات المتحدة.

وأكدوا أن "الصين تعتزم استخدام مراجعات أجرتها لقائمة صادرات التكنولوجيا في 28 آب/ أغسطس الماضي، لتأجيل أي صفقة توصلت إليها الشركة الصينية، إذا كانت قد توصلت لصفقة بالفعل".


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الخميس: "إما سيُغلق أو يبيعونه"، مضيفا أنه "لن يكون هناك تمديد للموعد النهائي لـ (تيك توك)".

يشار إلى أن تطبيق "تيك توك"، أعلن في وقت سابق، أنه سيتحدى قرار ترامب بشأن حظر التطبيق بعد مزاعم لكونه يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، في المحكمة.

وقالت الشركة في بيان: "لضمان عدم تقويض سيادة القانون وتلقي شركتنا ومستخدمينا معاملة عادلة، فإنه ليس لدينا خيار سوى الطعن بالمرسوم التنفيذي من خلال النظام القضائي".
ونفت إدارة التطبيق مزاعم المسؤولين الأمريكيين بأن الشبكة الاجتماعية تنقل بيانات المستخدمين الشخصية إلى السلطات الصينية.

#الصين #مايكروسوفت #تيك توك

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