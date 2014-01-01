وزيرة الصحة : تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة تعاف

رام الله / سما /

اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 298 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما اعلنت الوزارة اليوم الاثنينن، في تقرير صادر عنها حول الحالة الوبائية في فلسطين تسجيل 5 حالات وفاة.



واشارت الى ان عدد حالات الشفاء 21 حالة تعافٍ، 11 بيت لحم، 3 جنين، 7 نابلس، والحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة: 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي





كما تم إجراء 3245 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها، وعدد الحالات النشطة الكلي: 6036، وعدد الحالات النشطة الكلي: 6036، وعدد حالات التعافي: 1258، وعدد حالات الوفاة: 41.











وتقسيم الإصابات داخل المحافظات كالاتي:

محافظة القدس (55): مدينة القدس 55.

محافظة رام الله والبيرة (2): مدينة رام الله 1، دير عمار 1

محافظة الخليل (193): مدينة الخليل 87، حلحول 2، يطا 31، تفوح 1، دورا 37، السموع 2، الظاهرية 7، بيت أمر 4، بيت كاحل 12، مخيم الفوار 2، الشيوخ 1، صوريف 1، بيت عوا 1، خاراس 2، إذنا 3.

محافظة طولكرم (1): مدينة طولكرم: 1.

محافظة بيت لحم (29): مدينة بيت لحم 19، أرطاس 2، الولجة 5، الخضر 2، بيت جالا 1.

محافظة سلفيت (1): كفل حارس 1.

محافظة جنين (1): مخيم جنين 1.

محافظة نابلس (3): مدينة نابلس 3.

محافظة أريحا والأغوار (11): مدينة أريحا 11.

محافظة قلقيلية (2): مدينة قلقيلية 2.