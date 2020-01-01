أطعمة لتحسين جودة الحيوانات المنوية

وكالات / سما /

نشرت مجلة "ميخور كون سالود" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن النظام الغذائي المثالي الذي يساهم في تحسين جودة الحيوانات المنوية وتعزيز خصوبة الرجل بشكل عام.

وقالت المجلة، إن استهلاك الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والحمضيات والفيتامينات والزنك يمكن أن يساهم في زيادة عدد الحيوانات المنوية وجودتها ونشاطها، ويحمي الحمض النووي من التلف. وعلى الرغم من أن هذه الأطعمة لا تعالج العقم، إلا أنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للصحة الجنسية والإنجابية للرجل.

وقد أظهرت نتائج دراسات نشرت في المجلة الأمريكية لصحة الرجل أن الرجل الأوروبي عانى خلال الخمسين سنة الأخيرة من انخفاض في تركيز الحيوانات المنوية بنسبة 32.5 بالمئة.

الطعام وجودة الحيوانات المنوية

تتميز الحيوانات المنوية بالقدرة على إنتاج المواد التفاعلية، مثل الأوكسيد الفائق وبيروكسيد الهيدروجين، وهي عناصر معروفة بأنها من الشوارد الحرة التي لها تأثيرات سامة على الخلايا. وتعتبر الأكسدة واحدة من العوامل التي تؤثر بشكل سلبي على جودة الحيوانات المنوية، إلا أن هذه المشكلة مرتبطة أيضا بسوء النظام الغذائي.

مضادات الأكسدة وتلف الحيوانات المنوية:

تطرقت المجلة إلى مشكلة تلف الخلايا وعلاقتها بمضادات الأكسدة، التي تعمل على خفض الأضرار التي تلحق بالحيوانات المنوية. لهذا السبب، ينصح الأطباء باستهلاك الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفيتامين سي والفيتامين إي والزنك وحمض الفوليك.

حمض الأسكوربيك:

أوردت المجلة أن هذا الحمض معروف أكثر بتسمية الفيتامين سي، وهو يلعب دورا في عدة عمليات في الجسم، من بينها توليف بعض المكونات في الخلية مع الفيتامين إي. وهو يتواجد بتركيز كبير في البلازما المنوية، وكلما زادت كميته انخفض الضرر الذي يمكن أن يطال الحمض النووي للحيوانات المنوية.

الفيتامين إي:

إلى جانب العنصر المذكور سابقا، فإن الفيتامين إي يعمل على تحييد الشوارد الحرة ويحمي غشاء الخلايا. كما أنه يحسن من عمل مضادات الأكسدة في الجسم.

الزنك:

أظهرت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية أن مكملات مادة الزنك تحمي الحيوانات المنوية من البكتيريا وتمنع تلفها. ويلعب هذا المعدن دورا هاما في تعزيز الخصوبة وعمل الخصيتين ونضج الحيوانات المنوية لدى الرجل.

حمض الفوليك:

معروف أيضا بتسمية الفيتامين بـ9، وهو مهم لتكوين البروتينات الهيكلية. وتشير الأدلة العلمية إلى أن الرجال الذين لديهم مستوى منخفض من هذه المادة ينخفض لديهم عدد الحيوانات المنوية.

الأغذية التي تعزز جودة الحيوانات المنوية:

1. الحمضيات

هذا النوع من الثمار على غرار الليمون والبرتقال والجريب فروت واليوسفي، غني بالفيتامين سي وهو يحمي من عيوب الحيوانات المنوية ويعزز حركتها.

2. الكيوي:

تعتبر ثمرة الكيوي غنية بالفيتامين سي، وعندما تكون خضراء اللون فإن قيمتها تكون ضعف قيمة البرتقال، وعندما يكون لونها أصفر تكون ثلاثة أضعاف. وبالإضافة إلى الفيتامين سي، فإنها تحتوي أيضا على الفيتامين إي وحمض الفوليك والكاروتينات ومكونات أخرى.

3. زيت الزيتون:

يحتوي زيت الزيتون على مستويات مرتفعة من الفيتامين إي، إلى جانب الأوميغا 9 والأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تشكل جزء من غشاء الخلية.

4. غلال البحر:

أكدت المجلة أن هذه المنتجات البحرية، مثل القشريات والمحار، غنية بمادة الزنك. وهذه المادة موجودة أيضا في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والبيض، وهي من الأطعمة التي ينصح بتناولها بانتظام.

5. البقوليات:

تحتوي الفاصوليا والعدس على حمض الفوليك. وقد أظهرت إحدى الدراسات أن استهلاك كوب منها يوميا يغطي 72 بالمئة من حاجة الجسم من حمض الفوليك. ويعتبر حمض الفوليك من المغذيات المرتبطة بشكل إيجابي بخصوبة الرجال.

وأشارت المجلة إلى أن دراسة نشرتها الجمعية الأوروبية للخصوبة والإنجاب توصلت إلى أن الرجال الذين يتبعون الحمية الغذائية لبلدان البحر الأبيض المتوسط، التي تعتمد على كثرة استهلاك الغلال والخضر والحبوب الكاملة وزيت الزيتون، تمكنوا من تحسين جودة حيواناتهم المنوية.

التأثير السلبي للسجائر:

إلى جانب الحمية الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة، ينصح الأطباء أيضا بتجنب استهلاك بعض المواد الضارة بالجسم، مثل السجائر وعدم الإكثار من شرب القهوة

وأكدت المجلة أن استهلاك أطعمة تحتوي على مضادات الأكسدة يمكن بلا شك أن يحمي الجسم من الشوارد الحرة، ليس فقط على مستوى الحيوانات المنوية بل كل خلايا الجسم.