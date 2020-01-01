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على وقع التهديدات.. القسام يطلق صواريخ تجريبية تجاه البحر للمرة الخامسة خلال ساعات

الجمعة 26 يونيو 2020 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
على وقع التهديدات.. القسام يطلق صواريخ تجريبية تجاه البحر للمرة الخامسة خلال ساعات


القدس المحتلة / سما /

أفادت مصادر عبرية إسرائيلية عن تنفيذ الذراع العسكري لحماس 5 عمليات إطلاق صواريخ تجريبية تجاه البحر منذ مساء أمس الخميس وحتى اللحظة.

وقالت المصادر إن حماس ما زالت تحسن من نوعيات قدراتها الصاروخية في إطار استعدادها لأي مواجهة مع إسرائيل.

عمليات الإطلاق جاءت بعد تهديدات الناطق باسم القسام أبو عبيدة لإسرائيل والذي توعد حكومة نتنياهو بعض أصابع الندم إن طبقت قرار الضم لأراضٍ بالضفة الغربية، معتبرا هذا القرار بمثابة إعلان حرب.

وبعد انتهاء مؤتمر أبو عبيدة أطلق عناصر من الذراع العسكري لحماس صواريخ تجاه البحر، وأفاد مراقبون بأن عمليات الإطلاق التجريبية ما هي إلا رسائل ضد إسرائيل وأطراف أخرى، بأنه إذا ما تم الاعتداء على الفلسطينيين وحقوقهم، وارتكاب حماقات بحقهم، فإن مسار الصواريخ قد يتغير من البحر إلى المدن الإسرائيلية.

#غزة #كتائب القسام #بحر غزة #صواريخ #مخططات الضم

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