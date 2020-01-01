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التنمية الاجتماعية: صرف 500 شيقل لـ 18 ألف عائلة بالتعاون مع "وقفة عز"

الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية الاجتماعية: صرف 500 شيقل لـ 18 ألف عائلة بالتعاون مع "وقفة عز"


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، البدء بصرف الدفعة الأولى من صندوق وقفة عز بقيمة 500 شيقل لنحو 18.002 ألف من الأُسر المتضررة جراء جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الدفعة تغطي جميع محافظات الوطن بواقع (75%) للمحافظات الشمالية، و (25%) للمحافظات الجنوبية. وتشمل هذه الدفعة ما نسبته (52%) لأسر يرأسها ذكور، و (48%) لأسر ترأسها نساء.

وأضافت الوزارة، أن حوالي 50% من المستفيدين جاءت من خلال تدقيق وفحص استمارات المنكشفين الجدد، وحوالي (20%) من قاعدة بيانات وزارة التنمية الاجتماعية لأسر فقيرة لا تتلقى مساعدات، و(30%) لأسر رشحتها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات.

وأكدت الوزارة أن جميع الأُسر خضعت للفحص والتدقيق على مدار أكثر من شهرين بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الحكم المحلي ووزارة المالية، للتأكد من عدم وجود دخل أو راتب، وعدم تلقي الأسرة مساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية، وعدم استفادة أكثر من شخص واحد من نفس الأسرة.

وشددت الوزارة في التدقيق والفحص، على عدم وجود مستفيدين من أقارب الموظفين من الدرجة الأولى، وعدم وجود استمارات لأشخاص موجودين خارج الوطن، وعدم تلقي الأسرة مساعدة من خلال وزارة العمل.

وأشارت الوزارة أنها استهدفت الأسر الاكثر انكشافا وفقراً والأكثر تضرراً جراء الجائحة، وأعطت أولوية في الاستهداف للأسر كبيرة العدد، والأُسر التي ترأسها نساء، والأسر التي تضم كبار السن وأشخاص ذوي إعاقة. بالاضافة الى مربيات رياض الأطفال، والنساء المطلقات المسجلات لدى صندوق النفقة.

كما شكرت الوزارة المؤسسات والجهات التي ساعدتها وتعاونت معها في الفحص والتدقيق كوزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الحكم المحلي، وصندوق وقفة عز.

وبينت الوزارة أنها شرعت بإعداد الدفعة الثانية للفقراء الجدد والتي ستضم 12 ألف أسرة.

#صندوق وقفة عز #فيروس كورونا

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