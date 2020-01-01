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الحكومة توضح أسباب غياب "ابراهيم ملحم" عن الايجاز الصباحي

الثلاثاء 21 أبريل 2020 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة توضح أسباب غياب "ابراهيم ملحم" عن الايجاز الصباحي


رام الله / سما /

تطرق الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، غسان نمر، اليوم الثلاثاء، إلى سبب غياب المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، عن الإيجاز الصباحي اليوم.

وأكد نمر خلال الإيجاز الصحفي، ردا على سؤال أحد الصحفيين بهذا الخصوص، أن ملحم يتواجد حاليا في اجتماع مرتب بشكل مسبق مع رئيس الوزراء محمد اشتية، مشيرا إلى أن ملحم سيكون متواجدا خلال الايجاز الصحفي المسائي اليوم.

ويأتي الاجتماع المبرمج مع رئيس الوزراء، متزامناً مع الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص توتر العلاقة بينهما على خلفية "موقف محرج" حصل بالأمس أثناء مؤتمر رئيس الوزراء، حيث قال لملحم أثناء المؤتمر "ارفع ايديك من جيبك".

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد نشر منشورا على صفحته الخاصة عبر "الفيسبوك"، قال فيه: "لعلاقة التي تربطني بالمتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم علاقة قديمة وفيها الكثير من الود والاحترام والتلقائية، وما جرى اليوم كان مبنياً على هذه العلاقة المتينة".

وأضاف اشتية: "الملاحظة تعكس الاحترام والثقة المتبادلة داخل الفريق الواحد، كما أنني أقدر عاليًا جهده وجهد جميع الذين يعملون لخدمة الوطن، وسنبقى جميعا الأوفياء لهذا الوطن".

#الايجاز الصباحي #الحكومة

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