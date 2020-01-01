فيس بوك تطلق اثنين من "الـرموز " الجديدة

وكالات / سما /

أعلنت شركة "فيسبوك" الشهيرة للتواصل الاجتماعي، عن تقديم اثنين من ردود الفعل الجديدة على تطبيقها الرسمي والماسنجر.

ووفقا لموقع "عالم التقنية"، فإن هذه الردود تمكن الناس بواسطتها التعبير عن امتنانها للآخرين، بحيث ستسمح لواحد أن يكون متاحا على التطبيق الرسمي والثاني سيكون متاحا على الماسنجر.

وأوضح أن الرمز الجديد يكون على شكل الوجه المبتسم الأصفر وهو يحضن قلبا، بحيث يمكن استخدامه للتعبير عن التأييد العاطفي ورغبة افتراضية باحتضان الشخص.

وأضاف الموقع المتخصص بالتقنيات: "في ماسنجر فيس بوك سيظهر رد فعل جديد وهو القلب لكن ليس باللون الأحمر، وحوله شعاع كأنه ينبض.

يذكر أن فيسبوك يعتبر هذه الأشكال بمسميات "إيموجي" والتي تعبر عن الاهتمام، حيث أن هذه أول مرة يضيف فيها فيسبوك هذه الإضافات والتعبيرات.

ومن غير المعروف إن كانت هذه الـ"إيموجي" ستبقى على طول، أم أنها ستنتهي بانتهاء أزمة كورونا المستجد.