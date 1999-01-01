شاهد.. ظهور نادر لـ لولوة ابنة الفنانة أحلام

وكالات / سما /

تمكنت لولوة إبنة الفنانة الإماراتية أحلام من زوجها بطل الرالي مبارك الهاجري من خطف الأنظار بفيديو نشرته لها أحلام عبر حسابها على "أنستقرام" ظهرت فيه إلى جانب والدها أثناء إجرائه مقابلة تلفزيونية بعد فوزه في سباق للسيارات.

ابنة أحلام أشارت في المقابلة إلى أنها تحلم بأن تكون رياضية مثل والدها.

وأرفقت أحلام الفيديو بتعليق قالت فيه:"ماشاء الله بنتي لولو تشارك ابوها الفوز بالمركز الاول، مبروك الفوز حبيبي مبارك وتستاهل المركز الاول فخوره فيك".

من جهة ثانية، نشرت أحلام صورها من مهرجان الفجيرة وعلقت عليها قائلة "ليلة كانت كالحلم في إمارة الفجيرة التي أصبحت منبرا إماراتيا ودوليا متميزا في تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية، فمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، ثبت نفسه على خريطة المهرجانات الفنية الدولية، لما يحتويه من منتج فني راقي يخاطب العقول".