  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

شاهد.. ظهور نادر لـ لولوة ابنة الفنانة أحلام

الثلاثاء 03 مارس 2020 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. ظهور نادر لـ لولوة ابنة الفنانة أحلام


وكالات / سما /

تمكنت لولوة إبنة الفنانة الإماراتية أحلام من زوجها بطل الرالي مبارك الهاجري من خطف الأنظار بفيديو نشرته لها أحلام عبر حسابها على "أنستقرام" ظهرت فيه إلى جانب والدها أثناء إجرائه مقابلة تلفزيونية بعد فوزه في سباق للسيارات.

ابنة أحلام أشارت في المقابلة إلى أنها تحلم بأن تكون رياضية مثل والدها.

وأرفقت أحلام الفيديو بتعليق قالت فيه:"ماشاء الله بنتي لولو تشارك ابوها الفوز بالمركز الاول، مبروك الفوز حبيبي مبارك وتستاهل المركز الاول فخوره فيك".

من جهة ثانية، نشرت أحلام صورها من مهرجان الفجيرة وعلقت عليها قائلة "ليلة كانت كالحلم في إمارة الفجيرة التي أصبحت منبرا إماراتيا ودوليا متميزا في تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية، فمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، ثبت نفسه على خريطة المهرجانات الفنية الدولية، لما يحتويه من منتج فني راقي يخاطب العقول".

#مبارك الهاجري #الفنانة أحلام #لولوة

الأكثر قراءة اليوم

نتائج الانتخابات الاسرائيلية :معسكر نتنياهو 60 مقعدا واليسار 54 مقعدا والمشتركة 14

محدث .. بعد فرز 90 % من الأصوات في انتخابات الكنيست: كتلة اليمين 59 مقعدا والمشتركة 15

هنية يعلق على زيارة رئيس الموساد لقطر.. ويطرح 4 خيارات لتحقيق المصالحة الفلسطينية

غزة: مقتل شاب على يد شقيقه في رفح جنوب القطاع

انتخابات ثالثة للكنيست: نسبة التصويت حتى السادسة إلى 56.3%.. وهي الأعلى منذ 1999

اول تعليق رسمي فلسطيني على فوز نتنياهو : فاز الاستيطان والضم والابرثايد

بغداد: رئيس المخابرات متهم بقتل سليماني والمهندس وترشيحه لرئاسة الحكومة إعلان حرب

الأخبار الرئيسية

بينيت: نعمل بحزم في مواجهة "عدو قاسي"و سنؤذي كل من يحاول إيذائنا بغزة

جنرالٌ إسرائيليٌّ: المواجهة الطاحنة مع غزة قادمة ومنظمات غير حماس قادرة على ضربنا بالصواريخ

20200303113310

تحليلات اسرائيلية : نتنياهو فاز.. لكن تشكيل الحكومة مهمة شاقة

غانتس ونتنياهو

محدث .. بعد فرز 90 % من الأصوات في انتخابات الكنيست: كتلة اليمين 59 مقعدا والمشتركة 15

نشر بعض تفاصيل عملية عسكرية إسرائيلية لنزع سلاح حماس في غزة