اسباب التهاب اللوز

وكالات / سما /

اللوزتان هما العقدتان اللمفاويتان الموجودتان على كل جانب من الجزء الخلفي من الحلق، وتعمل كآلية دفاع وتساعد في منع جسمك من الإصابة، وعندما تصاب اللوزتان تسمى تلك الحالة باسم التهاب اللوزتين.

يمكن أن يحدث التهاب اللوز في أي عمر وهو مرض شائع في الطفولة، ووفقًا للموقع الطبي "healthline" غالبًا ما يتم تشخيصه لدى الأطفال من سن ما قبل المدرسة وحتى منتصف سن المراهقة، وتشمل الأعراض التهاب الحلق وتورم اللوزتين والحمى.

هذه الحالة معدية ويمكن أن تسببها مجموعة متنوعة من الفيروسات والبكتيريا الشائعة، مثل بكتيريا العقديات، التي تسبب التهاب الحلق، و التهاب اللوز الناجم عن بكتيريا الحلق يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا تركت دون علاج، وتزول الأعراض عادة خلال 7 إلى 10 أيام.

أسباب التهاب اللوز

اللوز هي خط الدفاع الأول ضد المرض، حيث إنها تنتج خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم على مكافحة العدوى، تحارب اللوزتين البكتيريا والفيروسات التي تدخل جسمك عن طريق الفم والأنف، ومع ذلك، فإن اللوزتين أيضًا عرضة للإصابة بالعدوى.

العدوى البكتيرية والفيروسية تسبب التهاب اللوزتين، ولكن السبب الشائع هو بكتيريا Streptococcus (strep) ، والتي يمكن أن تسبب أيضًا التهاب الحلق، وتشمل الأسباب الشائعة الأخرى ما يلي:-

الفيروسات الغدية.

فيروس الأنفلونزا.

فيروس ابشتاين بار.

فيروسات الانفلونزا.

الفيروسات المعوية.

فيروس الهربس البسيط.

أعراض التهاب اللوز

هناك 3 أنواع من التهاب اللوزتين وهى الحادة والمزمنة والمتكررة، وتشمل الأعراض المحتملة لالتهاب اللوزتين:-

التهاب الحلق جدًا.

صعوبة أو ألم أثناء البلع.

رائحة الفم الكريهة.

الحمى.

القشعريرة والبرد.

أوجاع الأذن.

آلام في المعدة.

الصداع.

تصلب الرقبة.

احمرار وتورم اللوزتين .

ظهور بقع بيضاء أو صفراء على اللوزتين.

ضعف الشهية، أو إفراز اللعاب الزائد.

التهاب اللوز الحاد

يحدث التهاب اللوز شائع بشكل لا يصدق عند الأطفال، وفي الواقع، سيصاب كل طفل تقريبًا بالتهاب اللوزتين مرة واحدة على الأقل، وإذا استمرت الأعراض حوالي 10 أيام أو أقل، فسيعتبر التهاب لوز حاد، أما إذا استمرت الأعراض لفترة أطول، أو إذا عاود التهاب اللوزتين عدة مرات خلال العام، فقد يكون التهاب اللوزتين المزمن أو المتكرر.

من المحتمل أن يتحسن التهاب اللوزتين الحاد مع العلاجات المنزلية، ولكن في بعض الحالات قد يتطلب علاجات أخر، مثل المضادات الحيوية.

تستمر أعراض التهاب اللوزتين المزمن لفترة أطول من الأعراض الحادة. قد تواجهك تدوم طويلاً:-

إلتهاب الحلق.

رائحة الفم الكريهة .

تصلب الغدد الليمفاوية في الرقبة.

قد يسبب التهاب اللوزتين المزمن أيضًا حصى اللوزتين، حيث تتراكم مواد مثل الخلايا الميتة واللعاب والغذاء في شقوق اللوزتين، وقد يوصي طبيبك بإجراء عملية استئصال اللوزتين إذا كنت مصابًا بالتهاب اللوزتين المزمن.

التهاب اللوز المتكرر

كما هو الحال مع التهاب اللوزتين المزمن، فإن العلاج القياسي لالتهاب اللوزتين المتكرر هو استئصال اللوزتين، وغالبًا ما يتم تعريف التهاب اللوزتين المتكرر على النحو التالي:

التهاب الحلق أو التهاب اللوزتين على الأقل 5 إلى 7 مرات في 1 سنة.

الحدوث 5 مرات على الأقل في كل من السنتين السابقتين.

الحدوث 3 مرات على الأقل في كل من السنوات الثلاث السابقة.