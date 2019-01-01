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الكاف: السوبر الأفريقي في قطر

الجمعة 18 أكتوبر 2019 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكاف: السوبر الأفريقي في قطر


وكالات / سما /

صرح شيهو ديكو، عضو لجنة مسابقات الأندية في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، بأن كأس السوبر الأفريقي الذي سيجمع الترجي التونسي والزمالك المصري سيقام في قطر.

وقال شيهو ديكو، مساء أمس الخميس: "كأس السوبر سيكون في قطر بالطبع، هناك اتفاق بين كاف وقطر على استضافتهم للمباراة لمدة 3 نسخ، بدأت في الموسم الماضي".

ولعب الترجي التونسي كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء البيضاوي المغربي، في مارس/آذار الماضي، واستطاع الفريق المغربي أن يحقق اللقب آنذاك، بعدما فاز بنتيجة 2-1.

ويلعب الزمالك المصري، باعتباره بطل الكونفدرالية في النسخة الماضية، أمام الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، لكن لم يتحدد الموعد بعد، نتيجة لتأجيل المباراة في وقت سبق، بسبب الأزمات التي أثيرت في نهائي دوري الأبطال.

وتابع عضو لجنة المسابقات: 

لم نحدد بعد موعد وملعب المباراة، بسبب تأخر حسم موقف بطل دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد، لكن التزامنا الوحيد هو أن تقام المباراة في قطر بسبب الاتفاق الموقع.

سبق أن أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن رئيس الزمالك مرتضى منصور، طالب رئيس الاتحاد الأفريقي، أحمد أحمد، بعدم لعب مباراة السوبر الأفريقي في دولة قطر، مثلما حدث في النسخة الماضية.

وجاء ذلك الطلب من رئيس الزمالك، بسبب الأزمة السياسية بين مصر وقطر.

وكان الزمالك توج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح 3/5، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بهدف دون رد أحرزه محمود علاء وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب.

يذكر أن الرجاء المغربي توج ببطولة السوبر الأفريقي الماضية، التي أقيمت في قطر، بعد الفوز على الترجي التونسي.

 
#قطر #السوبر الأفريقي

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