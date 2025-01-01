اغتيال الطبطبائي... بين العملاء والتكنولوجيا

بيروت /سما/

طرحت عملية اغتيال رئيس أركان «حزب الله» هيثم الطبطبائي بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، أكثر من علامة استفهام حول كيفية نجاح تل أبيب في تحديد هويته وموقع وجوده والتوقيت الدقيق، خاصة في ظل الإجراءات الأمنية المشددة التي يتخذها قياديو الحزب وعناصره لتفادي اغتيالهم.

وفور تنفيذ العملية، بعد ظهر الأحد، أعلن الإعلام الإسرائيلي أنه تم استهداف الطابقين 4 و5 من مبنى مؤلف من 10 طوابق في الشارع العريض في حارة حريك بالضاحية الجنوبية، مشيراً إلى أن الهجوم نُفذ على الضاحية خلال دقائق من ورود المعلومات الاستخبارية حول وجوده بشقة سكنية في المنطقة.

المنظومة المعقّدة

ويرجح الأستاذ المحاضر في الجيوسياسة العميد المتقاعد خليل الحلو أن تكون عملية الاغتيال تمت عبر طائرة حربية، و«إن كان احتمال استخدام طائرة مسيّرة وارداً أيضاً، ‏فالإسرائيليون قالوا إن الوقت الفاصل بين معرفتهم بالمعلومة وتنفيذ العملية هو ساعة، ما يجعل احتمال استخدام المسيّرة ضعيفاً؛ لأنها تحلق ببطء»، موضحاً أن «ما استهدف المبنى ليس صاروخاً، إنما قنبلة دقيقة جداً وزنها 110 كلغ، وهي من نوع (GPU39) كما أعلن الإسرائيليون، ويمكن رميها عن بُعد 20 أو 30 أو 40 كلم عبر طائرة (F15) أو (F16)».

أما بالنسبة لتحديد الهدف، فيشرح الحلو لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يتم عبر عميل واحد، إنما هم يتأكدون من المعلومة من أكثر من مصدر؛ أي إن التأكد من الهدف وموقع وجوده يحصل عبر أكثر من عميل، كما عبر التكنولوجيا؛ أي نبرة صوته والذكاء الاصطناعي (لديهم أربعة أنظمة يستخدمونها في استهدافات مماثلة) وغيرها من التقنيات»، مضيفاً: «كما أنّ الإسرائيليين لا شك مسحوا المنطقة المستهدفة عشرات المرات منذ سنوات، ويعرفون من يدخل إليها ويخرج منها، وقاموا باستطلاعات جوية متكررة».

‏ويعتبر الحلو أن «منظومة استخباراتية معقدة تعتمد عليها تل أبيب، واليد الطولى أو العنصر الأساسي فيها والذي يسمح بنجاح عمليات الاغتيال ليس العملاء، إنما الاستعلام الإلكتروني الذي يسمح لهم بمقارنة المعطيات بين يومنا الحالي حتى عشرين عاماً مضى».

ويلفت إلى أن «الأثر الذي تركته القذائف في المبنى يدل على أنها من النوع الذي لا ينفجر فور الملامسة، إنما بعد أعشار من الثانية، ما يحقق نتائج أكثر فاعلية، ويعكس دقة في تحديد الموقع المستهدف».

أنظمة متطورة

من جهته، يتحدث الخبير في تقنيات التكنولوجيا والاتصالات عامر الطبش عن «عملية تطوير كبيرة لأجهزتها عملت عليها إسرائيل منذ سريان اتفاق وقف النار؛ أي قبل عام، بحيث طوّرت أجهزة الرصد والمراقبة والتجسس الإلكتروني. أما (حزب الله) فلم ينجح في بناء أي قدرات تمكنه من مواكبة التطور الإسرائيلي».

ويوافق الطبش الحلو في أن «عنصر العملاء غير كافٍ للتفوق الحاصل باعتبار أن الإسرائيلي يستخدم كل أنظمة التكنولوجيا الموجودة لديه ويطورها، وهي تعمل كلها بالتوازي، سواء الطائرات من دون طيار المعنية بالرصد والحرب الإلكترونية أو الستالايت أو الذكاء الاصطناعي، وكلها تصب في مكان واحد لتحقيق النتائج التي نراها على الأرض».

ويرى الطبش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن اللافت هو أنه «لم يتم حصراً تحديد وجود الشخص المطلوب بالمبنى، إنما تم تحديد الطابق والغرفة التي يوجد فيها»، لافتاً إلى أن «الكاميرات الموجودة في المسيّرات تم تحديثها بحيث أصبحت شديدة الدقة وتسمح بالرصد الحراري والتصوير بأشعة ما فوق الحمراء، حتى إن بعضها مجهز بميكروفونات، ما يمكنها من السماع وليس حصراً المشاهدة، ما يحولها أشبه بعمود اتصالات».

ومنذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان ودخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واصلت إسرائيل استهداف مسؤولين وعناصر بـ«حزب الله» من دون توقف، وقد تجاوز عددهم 300 منذ فترة، علماً أنها كانت قد اغتالت وقتلت ما بين 4 و5 آلاف قائد وعنصر، وأصابت نحو 9 آلاف آخرين خرجوا من دائرة القتال.

وقد تمت معظم عمليات الاغتيال في الأشهر الماضية خلال تنقل العناصر على الطرقات، وبشكل أساسي في مناطق جنوب لبنان.