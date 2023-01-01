  1. الرئيسية
انخفاض الذهب وسط ارتفاع أسعار الدولار

الإثنين 24 نوفمبر 2025 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض الذهب وسط ارتفاع أسعار الدولار



رام الله/سما/

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع احتمالات خفض الفائدة في كانون الأول/ديسمبر المقبل من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4051.48 دولار للأوقية (الأونصة). فيما زادت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.7% إلى 4049.50 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في 6 أشهر تقريباً يوم الجمعة الماضي، بعد أن كشفت مؤشرات على نمو أسرع للوظائف الأميركية في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى أن البنك المركزي الأميركي من المرجح أن يتوقف مؤقتاً عن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول.

