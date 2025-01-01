هاجم صحفيي اليمين ..نتنياهو يدافع عن زوجته سارة "المرأة الشجاعة" وابنه "الموهوب"!

القدس المحتلة/سما/

يشهد اليمين الإسرائيلي عاصفة كبيرة بسبب تعيين المحامي إيتاي أوفير رئيسا للنيابة العسكرية، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية.

وحسب "معاريف"، اندلعت عاصفة في معسكر اليمين بعد إعلان وزير الجيش يسرائيل كاتس عن تعيين المحامي إيتاي أوفير رئيسا للنيابة العسكرية. وفي أعقاب ذلك، قال ينون ماغال، مقدم البرنامج الرئيسي لقناة 14 "هاباتريوطيم" (الوطنيون)، إنه لا يقبل تدخل يائير وسارة نتنياهو (نجل وزوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) في شؤون الدولة، وأضاف: "على رئيس الوزراء أن يعمل،لا أن يشرك عائلته في شؤون الحكم".

كما وجه المحلل السياسي في أخبار القناة 12 العبرية، عميت سيغال، انتقادات حول الموضوع بقوله: "أنا لا أرى صراعا بين رئيس الوزراء ووزير الجيش، بل أرى إرضاء القدس لميامي (في إشارة ساخرة إلى يائير نتنياهو)".

كما شدد عميت سيغال قائلا: "حان الوقت لوضع حد لـ 'تالي-غوتليبية' اليمين الإسرائيلي (نسبة إلى النائبة تالي غوتليب)، التي تقول إن كل شخص مذنب، إلا إذا ثبتت براءته، وحتى ذلك الحين ليس مؤكدا، هذا المزيج المشتعل من يائير نتنياهو وتالي غوتليب الذي جلب الكثير من الضجيج بشكل أساسي، وهو مدفع 'الدافيدكا' (مدفع قديم صغير) لليمين المتخصص في إحداث الكثير من الضجيج وتحقيق نتائج صفرية، شخص يحتاج إلى وضع حدٍّ للعنف. أفهم أن هذا ليس بنيامين نتنياهو، لذا فهو يثير ضجيجا كما لو كان يُحارب القضية. لو لم يكن نتنياهو يريد إيتاي أوفير، لما كان في منصبه اليوم".

يُذكر، وفقا لتقارير، أن يائير نتنياهو حاول إحباط التعيين، مما أثار انتقادات واسعة. وفي برنامجهما على إذاعة 103FM، هاجم كل من بن كاسبيت وينون ماغال تدخل عائلة نتنياهو في شؤون الدولة.

لاحقا، نشر ينون ماغال مقطع فيديو أكد فيه رأيه: "وزير الجيش هو من يعين رئيس النيابة العسكرية وليس رئيس الوزراء، صحيح أنه كان بإمكانه التشاور مع رئيس الوزراء مسبقا". وأضاف ماغال: "حسبما فهمت، نتنياهو بارك التعيين أيضا"، وأثنى على إيتاي أوفير: "إنه رجل استيطاني، وأحد أولئك الذين يدعمون الإصلاح في المنظومة ومع كل الاحترام ليائير وسارة اللذين يتدخلان الآن مرة أخرى ضد التعيين، أقترح عليهما التوقف عن التدخل في إدارة دولة إسرائيل".

من جهته، كتب نتنياهو ردا على ذلك في منشور على "فيسبوك": "لسنوات، لم تتوقف وسائل الإعلام عن تشويه سمعة زوجتي الحبيبة سارة. سارة هي امرأة فاضلة، وعماد حياتي وعائلتي. هي بطلة حقيقية. إنها زوجة رئيس الوزراء الوحيدة في تاريخ إسرائيل التي تواصل العمل في مهنتها، كأخصائية نفسية للأطفال متخصصة في الخدمة العامة".

وأضاف: "طوال فترة الحرب، ترافق سارة عائلات المخطوفين، والعائلات الثكلى، وزوجات جنود الاحتياط وتدعمهن. وقد عقدت اجتماعات مطولة مع مختطفين عادوا من جحيم الأسر لدى حماس".

وتابع نتنياهو: "على مر السنين، ساعدت الجنود المنفردين، والأطفال المصابين بالسرطان، والناجين من المحرقة، والعائلات المتعثرة، وكل هذا بالتزامن مع عملها المهني اليومي. سارة تحارب أيضا من أجل حقوق الحيوانات التي تتعرض لسوء المعاملة. كما تساعدني ودولة إسرائيل كثيرا في الاجتماعات مع قادة العالم، الذين يدركون قدراتها الفريدة وحكمتها. الرئيس ترامب يناديها – 'سلاح بيبي السري'".

وأكمل: "إنها تفعل كل هذا بدافع رسالة عميقة وولاء للقيم الوطنية، وبقوة نفس لا تُصدق. هذه القوة النفسية مطلوبة بشكل مضاعف لأنها على مدى ثلاثين عاما، وبطريقة منهجية وقاسية، تتعرض لتشويه سمعة لا نهاية له ودعاوى قضائية وهمية في حملة مستمرة للاغتيال المعنوي، وهندسة الوعي، وسحق لمن هي حقا. كل هذا يحدث فقط لأنها زوجتي".

واستطرد: "هذا ما يحدث أيضا لابني يائير، هو يعمل بنشاط، بموهبة كبيرة والتزام عظيم، في معركة التوعية العالمية من أجل دولة إسرائيل. يقف في وجه الهجمات العدائية، ولكنه يواصل النضال من أجل عدالة طريقنا بدافع حب وطني عميق لأرض إسرائيل، وشعب إسرائيل، دولتنا.. مثل سارة، يتعرض يائير للتشهير بلا هوادة لمجرد كونه ابناً لعائلة نتنياهو. كلاهما مهدد أيضاً من قبل أشخاص محرضين يهددون بقتلهما. لقد تعلمت بالفعل أنه لا حدود للحسد الشرير الذي يجلب هذه الكراهية المحتدمة من أشخاص في المعسكر المنافس".

واستطرد: "وعلى وجه التحديد لهذا السبب لا يمكنني أن أفهم أو أقبل الانضمام المتسلسل إلى الهجمات ضد زوجتي وابني من أشخاص مثل ينون ماغال وعميت سيغال، لا أفهم هوسهم بإيذائهما مرارا وتكرارا. ألم يشوهوا سمعة سارة ويائير بما فيه الكفاية حتى يشعر ينون وعميت بالحاجة للانضمام إلى جوقة الشر الحاقدة ضدهما؟"

وأوضح بنيامين نتنياهو قائلا: "مثل أي شخص، ومثل أي زعيم في العالم، أعود إلى المنزل وفي الوقت الخاص القليل المتاح لي لأتحدث مع عائلتي. أستمع إلى رأيهم، كما أستمع إلى رأي الكثيرين، وبعد ذلك أتخذ القرارات. على مر السنين، تعلم الكثيرون مثلي أن يدركوا حكمة نصيحتهم، والطريقة التي تفهم بها سارة الناس بحساسيتها كما يفهمها القليلون. ليس من قبيل الصدفة أن عبارة 'سارة كانت على حق' تُسمع أكثر فأكثر بين صفوف الشعب".

واستكمل: "لجميع هذه الأسباب أريد أن أوضح: المساس بعائلتي، التي تمنحني القوة والدعم للاستمرار في القيادة، هو مساس بي. سارة ضحت بكل حياتها الشابة لتمكنني من قيادة دولة إسرائيل. لقد دفعت ثمنا شخصيا باهظا وتتعرض لاغتيال معنوي لم تتعرض له أي زوجة رئيس وزراء في البلاد، وربما في العالم".

ووفقا له: "تعرض يائير للتشهير عندما كان لا يزال طفلا صغيرا يبلغ من العمر 5 سنوات عندما قام برنامج ساخر بتقليده بشكل قاسٍ. الهجمات لم تتوقف في شبابه، وتستمر طوال الوقت. لذا، حان الوقت لكي أقول لجميع المشوهين وجميع المنضمين إليهم – كفى تشويها وتشهيرا وأكاذيب ضد عائلتي".

وختم نتنياهوقائلا: "وبهذه المناسبة أود أن أشكر الكثيرين من أبناء الشعب الذين يدعمون سارة ويائير ويقدرون مساهمتهما. أنا فخور بزوجتي وابني اللذين يقفان بشجاعة في الواجهة ويظلان ثابتين حتى عندما توجه النيران السامة إليهما مباشرة. سارة ويائير، أنا أحبكما، وأشكركما على كل ما تفعلانه من أجلي ومن أجل دولتنا الحبيبة".