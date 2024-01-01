أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39480 شهيدا، و91128 مصابا.
وفيما يلي أبرز العناوين:
*"الحياة الجديدة":
- 300 يوم من العدوان..المشهد ذاته: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 39480 شهيدا و91128 مصابا
- ممثلا عن الرئيس: أبو ردينة يشارك في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني
- استشهاد الأسير إسلام السرساوي من غزة والاحتلال يجرح ويعتقل ويهدم ويخطر بالضفة
- الرويضي يسلم رسالة من رئيس الوزراء إلى نظيره العراقي
- تشييع جثمان القائد إسماعيل هنية في الدوحة اليوم
- الصفدي: إسرائيل دولة مارقة والأوضاع في الشرق الأوسط تتدحرج نحو الهاوية
- الآلاف يوقعون عريضة تطالب الكونغرس بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل
- تركيا تمنع التعاون بين "حلف الأطلسي" وإسرائيل بسبب الحرب على غزة
*"الأيام":
العدوان ينهي يومه الـ300: 55شهيدًا.. قصف مدرسة تؤوي نازحين في الشجاعية
- هنية يوارى الثرى اليوم في الدوحة
- جنود الاحتلال والمستوطنون يهدمون منزلاً ويغلقون شارعاً في مسافر يطا
- الكشف بعد 4 أشهر عن استشهاد أسير من غزة جراء تعرضه للتعذيب
- إسرائيل تغلق عشرات المصانع "الخطرة" وترفع جهوزية جيشها وتوقف التظاهرات
- إصابات خلال التصدي لاقتحامات..حملة هدم جديدة وإخطارات بالمصادرة
- "الأونروا": أطفال غزة يعيشون فظائع وصدمات لا توصف لليوم الـ300
- أردوغان لبايدن: نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار
- بلينكن يدعو "جميع الأطراف" لوقف الأعمال التصعيدية
- فرنسا والسويد تدعوان لتجنب السفر لإسرائيل
- الصفدي: إسرائيل "دولة مارقة" وعلى العالم لجم عدوانيتها
*"القدس":
- المنطقة تترقب وتحبس أنفاسها
- غداً.. اليوم الوطني والعالمي نصرة لغزة والأسرى
- هنية يوارى الثرى في الدوحة عقب صلاة الجمعة
- 300 يوم على حرب الإبادة.. عشرات الشهداء والجرحى بغارة على مدرسة دلال المغربي معظمهم نساء وأطفال
- المستوطنون يواصلون إضرام النيران في برقا وجنود الاحتلال يدمرون ينابيع المياه بالخليل
- واشنطن: عريضة بتوقيع الآلاف تطالب بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل
- ممثلاً عن الرئيس: أبو ردينة يشارك في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني
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