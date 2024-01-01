رام الله / سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39480 شهيدا، و91128 مصابا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

*"الحياة الجديدة":

- 300 يوم من العدوان..المشهد ذاته: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 39480 شهيدا و91128 مصابا

- ممثلا عن الرئيس: أبو ردينة يشارك في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني

- استشهاد الأسير إسلام السرساوي من غزة والاحتلال يجرح ويعتقل ويهدم ويخطر بالضفة

- الرويضي يسلم رسالة من رئيس الوزراء إلى نظيره العراقي

- تشييع جثمان القائد إسماعيل هنية في الدوحة اليوم

- الصفدي: إسرائيل دولة مارقة والأوضاع في الشرق الأوسط تتدحرج نحو الهاوية

- الآلاف يوقعون عريضة تطالب الكونغرس بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل

- تركيا تمنع التعاون بين "حلف الأطلسي" وإسرائيل بسبب الحرب على غزة

*"الأيام":

العدوان ينهي يومه الـ300: 55شهيدًا.. قصف مدرسة تؤوي نازحين في الشجاعية

- هنية يوارى الثرى اليوم في الدوحة

- جنود الاحتلال والمستوطنون يهدمون منزلاً ويغلقون شارعاً في مسافر يطا

- الكشف بعد 4 أشهر عن استشهاد أسير من غزة جراء تعرضه للتعذيب

- إسرائيل تغلق عشرات المصانع "الخطرة" وترفع جهوزية جيشها وتوقف التظاهرات

- إصابات خلال التصدي لاقتحامات..حملة هدم جديدة وإخطارات بالمصادرة

- "الأونروا": أطفال غزة يعيشون فظائع وصدمات لا توصف لليوم الـ300

- أردوغان لبايدن: نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار

- بلينكن يدعو "جميع الأطراف" لوقف الأعمال التصعيدية

- فرنسا والسويد تدعوان لتجنب السفر لإسرائيل

- الصفدي: إسرائيل "دولة مارقة" وعلى العالم لجم عدوانيتها

*"القدس":

- المنطقة تترقب وتحبس أنفاسها

- غداً.. اليوم الوطني والعالمي نصرة لغزة والأسرى

- هنية يوارى الثرى في الدوحة عقب صلاة الجمعة

- 300 يوم على حرب الإبادة.. عشرات الشهداء والجرحى بغارة على مدرسة دلال المغربي معظمهم نساء وأطفال

- المستوطنون يواصلون إضرام النيران في برقا وجنود الاحتلال يدمرون ينابيع المياه بالخليل

- واشنطن: عريضة بتوقيع الآلاف تطالب بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل

- ممثلاً عن الرئيس: أبو ردينة يشارك في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني

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