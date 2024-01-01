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طقس فلسطين: أجواء حارة وارتفاع على نسبة الرطوبة

الجمعة 02 أغسطس 2024 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: أجواء حارة وارتفاع على نسبة الرطوبة



رام الله / سما/

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، حارا نسبيا إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة وانخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وتوقعت "الأرصاد الجوية" أن يكون الجو، يوم الأحد المقبل، حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذّرت "الأرصاد الجوية" المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة. وأشارت إلى أن الرطوبة النسبية خلال هذه الأيام مرتفعة، مما يزيد الشعور بالحر.

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