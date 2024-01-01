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شهداء وجرحى في غارات الاحتلال على خان يونس ومخيم المغازي

الجمعة 02 أغسطس 2024 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في غارات الاحتلال على خان يونس ومخيم المغازي



غزة / سما/

 استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، صباح اليوم الجمعة، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية وسط خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة بربخ في منطقة دوار أبو حميد وسط خان يونس، جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

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