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وزيرة خارجية استراليا: إخفاق كبير للجيش الإسرائيلي تسبب بمقتل موظفي إغاثة بغزة

الجمعة 02 أغسطس 2024 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة خارجية استراليا: إخفاق كبير للجيش الإسرائيلي تسبب بمقتل موظفي إغاثة بغزة



ملبورن/ وكالات/

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم الجمعة، إن مراجعة أجرتها الحكومة الأسترالية في مقتل موظفي إغاثة تابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن" خلصت إلى أن الضربات التي شنتها القوات الإسرائيلية على مركباتهم كانت نتيجة لإخفاقات خطيرة في سير الإجراءات.

وأضافت الوزيرة أن بلادها ستواصل الضغط من أجل المساءلة الكاملة، بما في ذلك أي اتهامات جنائية.

وكانت غارات جوية إسرائيلية في أبريل/ نيسان الماضي استشهاد 7 من العاملين لدى منظمة المطبخ المركزي العالمي في غزة، مما أثار إدانة واسعة النطاق من الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء.

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