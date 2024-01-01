الخطوط الجوية الإيطالية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب خوفا من الرد الإيراني

روما/ وكالات/

علقت الخطوط الجوية الإيطالية، الجمعة، رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 6 أغسطس الجاري، في ظل تخوفات من رد إيران وحزب الله على اغتيال كل من زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد الميداني في حزب الله فؤاد شكر، وفقا لمنشور على موقعها الإلكتروني.

وفي سياق متصل، أعلنت شركات طيران أوروبية وأمريكية، أنها ألغت رحلاتها إلى مطار تل أبيب حتى إشعار آخر، حيث يأتي القرار وسط تصاعد التوترات في المنطقة، في أعقاب عمليات الاغتيال الأخيرة التي استهدفت إيران ولبنان.

ومن المقرر أن تقوم شركات يونايتد إيرلاينز، ودلتا إيرلاينز، والخطوط الجوية البريطانية، بتعليق رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارًا من اليوم وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

شركة يونايتد إيرلاينز تعلق رحلاتها إلى تل أبيب

كما أخطرت شركة يونايتد إيرلاينز، التي تدير 14 رحلة أسبوعيًا إلى تل أبيب، عملائها بشأن إلغاء الرحلات الجوية خلال الأيام المقبلة، وأبلغت شركة دلتا إيرلاينز بالمثل عن إلغاء الرحلات خلال الـ 48 ساعة المقبلة.