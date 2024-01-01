إسرائيل ردا على نصر الله: توقف عن التهديدات والأكاذيب قبل أن تدفع الثمن غاليا

القدس المحتلة / سما/
بعث وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رسالة إلى الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصرالله، ردا على كلمة له، اليوم الخميس، عقّب من خلالها على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الفلسطينية، إسماعيل هنية، واستشهاد القيادي في الحزب، فؤاد شكر، بحسب سبوتنيك.
ونشر كاتس عبر منصة “إكس” صورة تجمع حسن نصر الله بالقيادي في “حزب الله”، فؤاد شكر، الذي استشهد في غارة إسرائيلية، ووجه معها رسالة لنصر الله هي: “كف عن الخطابات التفاخرية والتهديدات والكذب قبل أن تدفع الثمن غاليا”.
وأضاف وزير الخارجية الإٍسرائيلي في تغريدته: “سنتحرك بكل قوة لإعادة الأمن لسكان الشمال”.