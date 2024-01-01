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"هارتس" : نتنياهو يفضل استمرار حرب غزة ويورط الجيش عند الفشل ولا أمل بعودة الأسرى ..

الجمعة 02 أغسطس 2024 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هارتس" : نتنياهو يفضل استمرار حرب غزة ويورط الجيش عند الفشل ولا أمل بعودة الأسرى ..



القدس المحتلة / سما/

قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، إنه بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لديه مجموعة من أولوياته الخاصة.
ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن عودة الأسرى الإسرائيليين في غزة ليست أمرًا محوريًا ومركزيًا بالنسبة له.
وقالت الصحيفة إن فرص إتمام صفقة الرهائن، على الرغم من الدعم المعلن من قبل النخبة الأمنية، تبدو ضئيلة في ظل تغير الأجندة الإقليمية.
وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو مهتم باستمرار الحرب في قطاع غزة، دون تغيير في توزيع القوات الموجودة هناك، ويرفض الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم.

ورأت الصحيفة أن الصراع مع حزب الله، بالنسبة لنتنياهو لا يزال أولوية ثانوية بالنسبة له، ولا يريد التورط في حرب إقليمية وبالتالي عدم الدخول في صراع متزايد مع الحزب.
وأشارت إلى أن نتنياهو لا يظهر في الإعلام ولا يجيب على أسئلة الصحفيين إلا حين يكون هناك انجازات، بينما في وقت يكون فيه أي فشل يترك الجيش الإسرائيلي للخروج للإعلام وتبرير ذلك الفشل.
وقالت: إن الانجازات التي حققت هذا الأسبوع من خلال الاغتيالات، لن تمحو الفشل الكبير في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

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