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جيش الاحتلال : حلفاء إسرائيل سيزيدون قواتهم بالمنطقة لمساعدات في صد هجوم المحور..

الخميس 01 أغسطس 2024 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال : حلفاء إسرائيل سيزيدون قواتهم بالمنطقة لمساعدات في صد هجوم المحور..



القدس المحتلة/سما/

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري إن حلفاء إسرائيل سيزيدون قواتهم في المنطقة، على حد قوله، "لمساعدتنا ضد أعدائنا".

وأوضح هاغاري أنه في الوقت الحالي لا يوجد تغيير في توجيهات القيادة الداخلية.

وقال هاغاري: "الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب كامل في الدفاع والهجوم، ولدينا خطط لهجوم في الإطار الزمني القريب.

سُئل هاغاري عن ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، والذي يفيد بأن إسماعيل هنية قُتل جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة في المبنى الذي كان يقيم فيه، فقال: "هاجم الجيش الإسرائيلي ليلة الثلاثاء في لبنان واغتال فؤاد شكر في غارة جوية دقيقة ولم تكن هناك غارة جوية أخرى في الشرق الأوسط بأكمله في تلك الليلة، لم يكن هناك صاروخ ولا طائرة بدون طيار".

وأكّد هاغاري مرة جديدة أن محمد الضيف قد قتل قائلاً:" نجحنا في قتل محمد الضيف مخطط هجوم طوفان الأقصى".

وأشار هاغاري إلى أن "هدف الحرب تفكيك حماس والقضاء عليها، واستهداف فؤاد شكر هو جزء من المخطط".

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