مسؤولون أمريكيون يكشفون طبيعة الهجوم الإيراني المرتقب على اسرائيل…

واشنطن / وكالات /

توقع مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتنعة بأن إيران ستهاجم إسرائيل في الأيام المقبلة انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

ويقول مسؤولون أمريكيون كبار إنهم يتوقعون أن يكون الهجوم الإيراني المرتقب مشابهًا جدًا للهجوم الإيراني في 13 أبريل - ولكن على نطاق أوسع - لأنه من المرجح أن يشمل أيضًا تدخل حزب الله، الذي لم يشارك في الهجوم السابق.

ويخشى كبار المسؤولين في إدارة بايدن، بحسب موقع واللا العبري أنه بما أن السياق هذه المرة هو اغتيال زعيم حماس في طهران وليس جنرالا إيرانيا في دمشق، فقد يكون من الصعب عليهم حشد نفس التحالف الدولي والإقليمي للدول التي أوقفت الهجوم الإيراني السابق.

وشمل التحالف السابق مشاركة العديد من الدول العربية، بما في ذلك الأردن و السعودية، والتي ساعدت في إسقاط الطائرات بدون طيار الإيرانية والحوثية و سمحت للولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام مجالهما الجوي لاعتراض التهديدات.

وبدأت أجهزة الاستخبارات الأميركية تتلقى، الأربعاء، مؤشرات واضحة على أن إيران سترد، هذا ما قاله مسؤول أميركي.

وقال اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين إن الأمر قد يستغرق من الإيرانيين وحلفائهم عدة أيام للتنسيق والتحضير لهجوم على إسرائيل.

وقال مسؤول أمريكي كبير آخر إن البنتاغون والقيادة المركزية للجيش الأمريكي يتخذان استعدادات مماثلة لتلك التي اتخذوها قبل الهجوم الإيراني في 13 أبريل.

وقال المسؤول الأمريكي إن الاستعدادات تجريها قوات الجيش الأمريكي في الخليج وشرق المتوسط والبحر الأحمر.

وقال المسؤول الأمريكي: "نتوقع بضعة أيام صعبة".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن المخابرات الإسرائيلية تقدر أن إيران سترد بـ "هجوم صاروخي واسع النطاق" ضد إسرائيل.