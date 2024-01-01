15 شهيدًا بقصف اسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في الشجاعية شرق غزة

غزة / سما /

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مجزرة مروعة جديدة راح ضحيتها 15 شهيدا على الأقل، جراء قصف مدرسة تؤوي نازحين في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل إن 15 شهداء ارتقوا وأصيب آخرون نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مدرسة دلال المغربي التي تؤوي نازحين بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأوضح في تصريح صحفي، أن الاحتلال استهدف بثلاثة صواريخ حربية مدرسة دلال المغربي التي تؤوي آلاف النازحين، ما أدى إلى تدميرها بالكامل فوق رؤوس من فيها، ووصل 10 شهداء إلى مستشفى المعمداني بغزة فيما لا زال شهداء آخرون تحت الأنقاض.